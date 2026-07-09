Masae Sakurai costurou lábios de colega de apartamento com linha e agulha - Reprodução / X

Masae Sakurai costurou lábios de colega de apartamento com linha e agulhaReprodução / X

Publicado 09/07/2026 08:04

A polícia japonesa prendeu uma mulher suspeita de costurar os lábios de sua colega de apartamento após uma discussão. A informação foi confirmada pelas autoridades locais nesta quinta-feira (9).

A vítima, uma mulher de 42 anos, conseguiu escapar da residência, localizada na cidade de Koga, e correu até um estabelecimento comercial próximo, onde mostrou um papel com a palavra "socorro", declarou à reportagem uma fonte da polícia local.

A polícia da província de Ibaraki, onde fica Koga, prendeu Masae Sakurai, de 49 anos, sob suspeita de agressão.

Segundo a investigação, Sakurai morava com a vítima no momento da agressão, em 29 de junho, quando costurou os lábios com linha e agulha. A mulher foi detida na última segunda-feira (6).

A polícia continua investigando o caso, incluindo informações não confirmadas de que uma terceira pessoa também morava na residência.

Masae "ficou irritada após uma discussão e costurou meus lábios", teria declarado a vítima aos policiais, segundo o canal público NHK.