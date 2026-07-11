Mensagem é a primeira declaração de Mojtaba Khamenei desde o funeral de seu pai, na sexta-feiraAFP
Líder supremo do Irã diz que vingança pela morte do pai é 'inevitável'
Ali Khamenei foi assassinado em um dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel
Brasileiro é preso pelo FBI suspeito de roubo de R$ 1 milhão nos EUA
Helbert Oliveira deverá ser transferido para Boston, onde responderá ao processo
Número de mortos em terremotos na Venezuela ultrapassa 4.300
Cálculos da ONU indicam que 50 mil pessoas podem estar desaparecidas
Morre cantor italiano Peppino di Capri, aos 86 anos
Causa da morte não foi confirmada
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Pentágono divulga novo lote de arquivos secretos com imagens de OVNIs
Registros datam de diferentes épocas
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