Depois de curtirem dias de descanso em Orlando com os filhos, Neymar e Bruna Biancardi seguiram viagem para Las Vegas - Reprodução / Instagram

Depois de curtirem dias de descanso em Orlando com os filhos, Neymar e Bruna Biancardi seguiram viagem para Las VegasReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 09:27

Rio - Depois de curtirem dias de descanso em Orlando, Neymar e Bruna Biancardi seguiram viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. Neste domingo (12), a influenciadora compartilhou um carrossel de fotos da nova etapa das férias ao lado do jogador, reunindo momentos em hotéis de luxo, passeios, refeições e encontros com amigos.

fotogaleria





Além do casal, os cliques mostram um grupo de amigos aproveitando a viagem. Bruna também publicou selfies, fotos dos looks escolhidos para os passeios e momentos de lazer, como uma partida de cartas e refeições ao longo da estadia.



A viagem dá sequência ao período de férias de Neymar após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes de desembarcarem em Las Vegas, ele e Bruna estiveram em Orlando com as filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, filho do jogador com Carol Dantas. A família aproveitou um dia no parque Epic Universe.



O atacante entrou no Evento 94, de No-Limit Hold'em Six-Handed, mas foi eliminado ainda no primeiro dia da competição, antes da faixa de premiação. Nas imagens, Bruna aparece em diferentes cenários da cidade, como na piscina do hotel, um passeio de gôndola e em restaurantes. O casal também posou junto em registros descontraídos: "Vegas, baby!", escreveu ela na legenda da publicação.Além do casal, os cliques mostram um grupo de amigos aproveitando a viagem. Bruna também publicou selfies, fotos dos looks escolhidos para os passeios e momentos de lazer, como uma partida de cartas e refeições ao longo da estadia.A viagem dá sequência ao período de férias de Neymar após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes de desembarcarem em Las Vegas, ele e Bruna estiveram em Orlando com as filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, filho do jogador com Carol Dantas. A família aproveitou um dia no parque Epic Universe. Em Las Vegas, Neymar também participou da World Series of Poker. O atacante entrou no Evento 94, de No-Limit Hold'em Six-Handed, mas foi eliminado ainda no primeiro dia da competição, antes da faixa de premiação.

No retorno ao Brasil, Bruna também mostrou Neymar e os amigos jogando baralho a bordo do jatinho. Em uma publicação compartilhada por uma amiga, a influenciadora também aparece jogando uma partida de tranca.



O Santos concedeu ao camisa 10 um período de descanso até o dia 17 de julho, quando ele deve se reapresentar para iniciar a preparação para a sequência da temporada.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa