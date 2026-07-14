Depois de curtirem dias de descanso em Orlando com os filhos, Neymar e Bruna Biancardi seguiram viagem para Las VegasReprodução / Instagram
Além do casal, os cliques mostram um grupo de amigos aproveitando a viagem. Bruna também publicou selfies, fotos dos looks escolhidos para os passeios e momentos de lazer, como uma partida de cartas e refeições ao longo da estadia.
A viagem dá sequência ao período de férias de Neymar após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes de desembarcarem em Las Vegas, ele e Bruna estiveram em Orlando com as filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, filho do jogador com Carol Dantas. A família aproveitou um dia no parque Epic Universe.
Em Las Vegas, Neymar também participou da World Series of Poker. O atacante entrou no Evento 94, de No-Limit Hold'em Six-Handed, mas foi eliminado ainda no primeiro dia da competição, antes da faixa de premiação.
O Santos concedeu ao camisa 10 um período de descanso até o dia 17 de julho, quando ele deve se reapresentar para iniciar a preparação para a sequência da temporada.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa