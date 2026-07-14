Erika Januza curtiu passeio de barco Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Erika Januza, de 41 anos, aproveitou o descanso entre as gravações de "A Nobreza do Amor", da TV Globo, para curtir um passeio de barco na tarde desta terça-feira (14). A intérprete da rainha Niara apostou em um biquíni branco para renovar o bronzeado. 
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Erika Januza aproveitou folga das gravações de 'A Nobreza do Amor' - Reprodução/Instagram
Erika Januza compartilhou fotos usando um biquíni branco - Reprodução/Instagram
Erika Januza - Reprodução/Instagram
Erika Januza curtiu passeio de barco - Reprodução/Instagram
"Encontrei um sol bem pertinho pra acalmar a mente!", escreveu na legenda. 
A atriz recebeu diversos comentários na publicação. "Como é carregar a beleza do mundo inteiro nas costas?", perguntou um perfil. "Simplesmente maravilhosa", disse outro. "Eu quero ser assim quando crescer", brincou um terceiro. 
Além do trabalho na novela, Erika Januza integra o time de apresentadoras do programa "Saia Justa", do GNT", ao lado de Eliana, Bela Gil, Juliette Freire e Tati Machado.  