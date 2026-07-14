Juju Salimeni mostrou inchaço na barriga antes de procedimento - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni mostrou inchaço na barriga antes de procedimento Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 16:05

Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, comentou a preparação para mais um procedimento de aspiração de óvulos para congelamento. Nesta terça-feira (14), a empresária mostrou no Instagram Stories que a barriga ficou inchada.

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"Amanhã vou fazer a segunda coleta de óvulos e, dessa vez, a pancinha tá grande. Teremos muitos óvulos, se Deus quiser", disse a influenciadora, que é casada com o fisiculturista Diogo Basaglia.

A influenciadora revelou que o inchaço ocorreu nos últimos dias da medicação para a nova coleta, marcada para quarta-feira (15). "Vou compartilhar aqui com vocês, meninas, uma coisa interessante que eu postei agora a foto, que minha barriga tá bem inchadinha, né? Por quê? Na primeira fase de coleta de óvulos, a gente não teve uma quantidade tão grande. Então, a gente coletou quatro óvulos e três eram maravilhosos. Então, eu já tenho os três congelados."



Segundo Juju, a diferença entre os dois ciclos foi perceptível pela resposta do organismo ao tratamento. "Amanhã eu faço a segunda coleta, né? A gente já fez o segundo processo. E dessa vez tem bem mais. Essa é a diferença que eu senti. Dessa vez eu realmente, nesses últimos dias, né? Eu tomo uns 15 dias de medicação. Nesses últimos dias, a minha barriga deu uma inchadinha. Mas tudo certo, né? Aí amanhã a gente colhe e eu acho que já desincha logo", explicou.



A influenciadora relatou estar confiante com o resultado da nova coleta. "Mas eu tô bem animada, porque essa segunda vez a gente vai ter muitos óvulos saudáveis. Se Deus quiser. Amanhã eu mostro tudo pra vocês."