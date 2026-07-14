Ator de 'Três Graças' desfruta de viagem a dois pela Itália com parceira - Reprodução/Instagram

Ator de 'Três Graças' desfruta de viagem a dois pela Itália com parceira Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 14:23

Rio – O ator Leandro Lima, de 44 anos, está aproveitando viagem com a mulher, a modelo Flavia Lucini, de 37, pela região da Toscana, na Itália. A companheira do artista compartilhou registros dos passeios nas redes sociais, nesta terça-feira (14).



Entre as imagens, eles aparecem em diferentes momentos, desfrutando do verão europeu. O casal mostrou a rotina da viagem, descansando em hotel, pegando sol, usando a piscina do local, e deslumbrando a natureza.



Em legenda da publicação, Flavia escreveu em italiano: "Finora tutto a posto!”, ou “Até agora, tudo bem!', em português. Leandro comentou, ainda, no mesmo idioma, “Giornate” ou “Dias”.



O ator, que participou de projetos como “Três Graças” e “Pantanal”, mantém um relacionamento com a Lucini há quase 15 anos. O casal tem um filho, Toni, de quatro anos. Leandro também é pai de Giulia Lins, de 26, nascida em um relacionamento anterior.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa