Harry Styles passeia pelo Ibirapuera antes de shows em São PauloReprodução / X
Fãs que estavam no local registraram o passeio e compartilharam vídeos nas redes sociais. Nas imagens, Harry aparece de capuz, boné e óculos escuros. O visual discreto, no entanto, não impediu que o artista fosse reconhecido pelos visitantes.
A primeira apresentação do britânico acontece nesta sexta-feira (17), no Estádio MorumBIS. Ele também sobe ao palco nos dias 18, 21 e 24 de julho. Os espetáculos fazem parte da única passagem da nova turnê pelo Brasil.
A história de Harry Styles com o público do país começou antes de sua carreira solo. Em 2014, como integrante do One Direction, ele participou de três shows no Brasil: um no Rio de Janeiro e dois em São Paulo, pela "Where We Are Tour".
Harry Styles hoje em São Paulo pic.twitter.com/jzWVZL4XVI— Harry Styles Brasil (@harrysbrasil) July 14, 2026
O cantor retornou em dezembro de 2022 com a "Love On Tour" e passou por São Paulo, Rio e Curitiba. Agora, a série "Together, Together" apresenta as músicas do quarto álbum de estúdio de Harry, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", lançado em março deste ano.
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