Harry Styles passeia pelo Ibirapuera antes de shows em São Paulo - Reprodução / X

Harry Styles passeia pelo Ibirapuera antes de shows em São PauloReprodução / X

Publicado 14/07/2026 13:29 | Atualizado 14/07/2026 13:31

Rio - Harry Styles, de 32 anos, já está em São Paulo para a sequência de shows da turnê "Together, Together". Na manhã desta terça-feira (13), o cantor aproveitou para se exercitar no Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista.



Fãs que estavam no local registraram o passeio e compartilharam vídeos nas redes sociais. Nas imagens, Harry aparece de capuz, boné e óculos escuros. O visual discreto, no entanto, não impediu que o artista fosse reconhecido pelos visitantes.



A primeira apresentação do britânico acontece nesta sexta-feira (17), no Estádio MorumBIS. Ele também sobe ao palco nos dias 18, 21 e 24 de julho. Os espetáculos fazem parte da única passagem da nova turnê pelo Brasil.



