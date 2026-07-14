Cartolouco rompe silêncio após acusações de violência contra ex-namoradas Reprodução / Instagram
Cartolouco afirmou que Gabriella já havia apresentado acusações semelhantes contra ele em um processo anterior. Segundo o influenciador, a Justiça decidiu a seu favor no caso.
"A Gabriella, que deu entrevista para o Fantástico ontem, me processou em julho de 2023 com as mesmas acusações que ela fez ontem, que não são verdadeiras. Eu fui inocentado pela Justiça em setembro de 2024. Na matéria, a Globo escondeu e mentiu sobre esse fato", declarou.
Para sustentar sua versão, o jornalista mostrou prints de mensagens que atribui à ex-namorada. De acordo com ele, as conversas ocorreram em maio de 2025, quando os dois voltaram a ter contato. Em uma das imagens, Gabriella teria enviado uma foto com a frase "Pagode é igual ex: sempre volta".
Cartolouco também afirmou que os dois se encontraram e passaram uma noite juntos após a troca de mensagens.
"A gente dormiu junto e, no dia seguinte, ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho. Depois disso, ela seguiu mandando diversas mensagens para mim, me chamando para almoçar e também lembrando de mim por causa da camisa do Inter Miami. E mesmo durante medida protetiva, ela me mandou diversas mensagens que não foram respondidas", alegou.
No vídeo, ele ainda exibiu outras tentativas de contato que, segundo sua versão, ocorreram enquanto o processo de 2023 estava em análise. O jornalista questionou por que essas mensagens não apareceram na reportagem e disse que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
Ao final da gravação, Cartolouco afirmou que o pronunciamento não teve como objetivo atacar mulheres que denunciam casos de violência.
"Esse vídeo aqui não é para os caras que vão chegar e falar: 'Mulher é tudo mentirosa'. Não. O Brasil é o quinto país do mundo que tem mais violência contra a mulher. Esse vídeo jamais foi feito para deslegitimar essa luta. Foi feito para mostrar o meu lado da história", declarou.
Influenciador virou réu em outro caso
Em abril deste ano, Cartolouco prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo em um inquérito que apura suspeitas de lesão corporal qualificada, violência psicológica contra a mulher, injúria e dano. Ele se tornou réu na Justiça.
O caso tramita no 11º Distrito Policial de Santo Amaro e teve início após a denúncia de uma mulher de 32 anos, que afirmou ter mantido um relacionamento de cerca de dez meses com o influenciador.
Segundo a denunciante, a relação teve episódios de violência psicológica, moral, patrimonial e física. O caso ganhou repercussão após a exibição da reportagem do "Fantástico", na qual Gabriella Augusto e outras duas mulheres relataram as agressões que afirmam ter sofrido.
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