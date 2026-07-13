Cartolouco nega as acusações - Reprodução / Instagram / TV Globo

Cartolouco nega as acusaçõesReprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 13/07/2026 09:58

Rio - Três ex-namoradas do jornalista esportivo e influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, relataram episódios de violência física e psicológica durante os relacionamentos com ele. Os depoimentos foram exibidos pelo "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (12). O comunicador negou as acusações e apresentou sua versão sobre os fatos.



Uma das mulheres, que preferiu não revelar a identidade, manteve um relacionamento de pouco mais de nove meses com Lucas. Ela procurou a Justiça após uma discussão na madrugada de 31 de janeiro, em São Paulo. Imagens mostradas pelo programa registraram o momento em que o influenciador encosta um cigarro aceso perto da orelha da ex-companheira e, logo depois, dá um tapa no rosto dela.



"Já ouvi que eu era um câncer, puta, vagabunda, igual às mulheres com quem ele tinha tido relações sexuais antes. Ele não tinha um motivo. Ele me ofendia porque era o que queria fazer", disse.



Segundo a mulher, uma viagem a Cusco, no Peru, em dezembro do ano passado, marcou a piora da relação. "A gente estava em um bar, estava tudo muito gostoso, e eu fui ao banheiro. Aí, ele entendeu que eu tinha demorado muito para voltar. Ele começou a ficar agressivo, arrebentou o meu escapulário no bar e, antes de a gente voltar ao hotel, também cuspiu em mim."



A ex-namorada disse que a violência continuou no hotel. "Aí, a gente chega ao hotel, ele começa a chutar todas as minhas coisas da mala e começa a me chutar. Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia. Ele cuspiu muito em mim, me deu diversos tapas, pegou o meu celular do chão, tirou a capa de proteção e o arremessou dez vezes no chão. Ele pisava em cima, e o aparelho já estava destruído. Pensei: 'Ele destruiu a única coisa que poderia me tirar daqui'. Eu só sentia medo."



Na madrugada de 31 de janeiro, o casal foi ao local onde o relacionamento havia começado. A mulher relatou que Lucas a acusou de traição e exigiu acesso ao celular dela. "Vi que havia um bar aberto e pessoas na calçada. Pensei: 'Vai que ele me dá um tapa e há pessoas para presenciar isso'. Ele me xingava muito, falava que eu estava traindo e me fez entregar o celular para começar a mexer nele."



Pessoas que presenciaram a discussão decidiram intervir. Uma das testemunhas disse ao programa que Cartolouco deixou o local após ser reconhecido. A ex-companheira também afirmou que ele levou a chave de seu apartamento. "Pedi para uma das pessoas que intervieram correr atrás dele e pegar a chave do apartamento, porque ele tinha falado que iria destruir minha casa."



Segundo a reportagem, Lucas foi até o prédio da mulher, mas acabou barrado na portaria. O influenciador se tornou réu e responderá por agressão física e violência psicológica.



Outras mulheres apresentam relatos



Gabriela Augusto, outra ex-namorada de Lucas, também acusou o influenciador de violência. "Teve um determinado dia em que cheguei à minha casa e estava tudo destruído. Ele queimou um cigarro no meu rosto, na minha bochecha. Durante uma briga, puxou meu cabelo, me jogou no chão e começou a me chutar."



Uma terceira ex-companheira, que vive em Londres e não quis se identificar, apresentou um relato semelhante. "Ele me diminuía, chamava de puta o tempo todo e falava: 'Ô, sua gorda, gorda escrota, vem aqui. Sai daqui, sua gorda nojenta. Se você não ficar comigo, ninguém vai querer você'."



Ela também citou uma agressão após uma partida de videogame. "Uma vez, ele estava jogando videogame, tomou um gol de uma pessoa que não conhecia e me deu um soco. Depois que batia, a mudança era imediata. Ele não continuava violento. Era como se outra pessoa chegasse ali. Era assustador."



Gabriela e a terceira ex-namorada disseram que não registraram denúncia na época. "Meu maior arrependimento é não ter denunciado", declarou a mulher que mora em Londres.



A ex-companheira que levou o caso à Justiça explicou sua decisão. "Eu só queria sobreviver, mas tive que tomar alguma ação por mim, pela minha história, mesmo não sendo fácil."



Defesa nega acusações



Em nota enviada ao "Fantástico", Cartolouco negou as acusações. Sobre a viagem ao Peru, ele afirmou que a então namorada teve uma crise de ciúmes, dirigiu ofensas contra ele e arremessou objetos, inclusive o próprio celular.



O influenciador também enviou fotos nas quais aparece ao lado da ex-companheira. Segundo ele, os registros foram feitos depois da discussão citada por ela.



Lucas negou ter causado confusão no prédio ou ameaçado destruir o apartamento. Ele declarou que devolveu as chaves ao porteiro e afirmou que os dois voltaram a se encontrar depois do registro do boletim de ocorrência.