Isabelle Drummond vive Naiane em 'Coração Acelerado'Globo/ Manoella Mello
- O "Sítio do Picapau Amarelo", produção que marcou sua infância, volta ao Globoplay. Como recebeu essa notícia?
Estou muito feliz com a volta do "Sítio". As pessoas pediam muito. Quando comecei a acompanhar mais as redes sociais e recebia mensagens dos fãs-clubes, entendi que muita gente não tinha como assistir à série. Tenho gravações porque minha mãe registrou e guardamos ao longo do tempo, mas as novas gerações não tinham esse acesso. Agora, finalmente, teremos ele de volta. Vai ser muito especial mostrar esse trabalho para as crianças que conheço hoje e, futuramente, para os meus filhos. A estreia acontece no fim de julho, e ainda temos surpresas vindo por aí. Não posso falar, mas tem coisa boa chegando.
- Quais lembranças você guarda do período em que viveu a Emília?
Esses dias, eu fiz um mural de fotos da minha família e encontrei muita coisa incrível: viagens a Portugal, à Amazônia, atores, pessoas e equipes que fizeram parte da minha vida. É lindo perceber como o "Sítio" impactou minha formação como ser humano, da infância à pré-adolescência. Não tenho sentimentos ruins sobre esse período. Sempre existem desafios, mas sinto o "Sítio" como um presente para mim e para a geração que assistiu. Eu era muito engraçada, muito espoleta. A gente tem muita história.
- Você está no ar em "Coração Acelerado". Como foi voltar a fazer novela depois de sete anos?
Voltar a esse universo foi uma delícia. Reencontrei a dinâmica, o modelo e o jeito de fazer, mas outras coisas mudaram porque o tempo passou e a internet ganhou mais presença. Continuo amando novela. É um trabalho que exige muito, mas também é prazeroso. Cresci fazendo isso e aprendi bastante com a personagem, com as relações e trocas ao longo do processo.
- A Naiane pode mudar até o fim da história?
Acho que ela aprende algumas coisas com a vida. A chegada do Gael (André Luiz Frambach) traz um senso de virtude e mostra o que é uma pessoa com valores. Até então, o principal espelho dela era a mãe. Ele traz bons ensinamentos. Não posso falar sobre o fim da novela, mas acho que ela já aprende. Só não sei se quer mudar, fazer escolhas diferentes ou levar isso para a vida.
- Você torce pelo romance de Naiane e Gael?
Acho que a Naiane não merece o Gael. Ele é muito bondoso com ela, enquanto ela tem uma construção de vida autocentrada e deslumbrada. Naiane trabalha muito, dedica-se às redes sociais e à carreira, mas precisa aprender a fazer algo pelo outro. Enquanto fizer tudo apenas por ela, pode acabar sozinha. Ao mesmo tempo, acho que todo mundo merece uma segunda chance. Vamos ver se ela terá essa oportunidade.
- Como tem sido essa parceria com André Luiz Frambach?
A troca com o André é ótima. Gosto muito de trabalhar com ele. A gente nunca tinha trabalhado junto nem convivido de verdade, apesar de termos estudado na mesma escola e de eu ser amiga da irmã dele desde aquela época. Ele é um ator muito parceiro, generoso, começou cedo e tem uma trajetória. Entrar em uma novela no meio não é fácil, mas ele chegou querendo ajudar, conhecer todo mundo e rapidamente entendeu o estilo da trama, a dinâmica da roça e o universo do personagem. Foi muito bom. Agora, faremos as últimas cenas e vamos ver o que acontece com esse casal.
- A novela vai ganhar uma festa-show em Goiânia, reunindo o elenco e nomes importantes do sertanejo. Como está a expectativa para esse último encontro com o público de "Coração Acelerado"?
Estou superempolgada. Será o nosso último momento da novela, esse encontro no palco. É quase uma novela ao vivo, porque 'Coração Acelerado' também é musical. Acho que será uma oportunidade de reunir a equipe, celebrar tudo o que vivemos e conseguirmos nos abraçar de alguma forma.
- Quais são seus próximos passos profissionais? Vai tirar férias?
Vou viajar por um mês e já tenho um próximo trabalho, mas ainda não posso falar por causa do contrato. Também fiz outro projeto depois da novela, então não vou tirar férias de verdade. Quando as gravações terminarem, vou retomar o que deixei parado, como projetos de televisão, desenvolvimento de roteiros e a produtora que tenho. Sobre fazer novela de novo, preciso avaliar, porque exige um tempo longo. É uma organização de vida, depende do momento em que a gente está, porque ela para a sua vida.
- Você passou a compartilhar mais conteúdos nas redes sociais. O que motivou essa mudança?
Sou reservada, mas alguns conteúdos me interessam e podem interessar ao público. Comecei a fazer vídeos de café porque sou apaixonada, mas, na verdade, é uma desculpa para falar de livros e cultura. Tenho me divertido com a possibilidade de produzir sem deixar tudo tão planejado ou perfeito. Encontrei um jeito de me expressar de que gosto.