Isabelle Drummond vive Naiane em 'Coração Acelerado' - Globo/ Manoella Mello

Isabelle Drummond vive Naiane em 'Coração Acelerado'Globo/ Manoella Mello

Publicado 12/07/2026 05:00

Rio - Isabelle Drummond, de 32 anos, tem motivos para comemorar! A atriz recebeu com entusiasmo a notícia de que a versão de 2001 do 'Sítio do Picapau Amarelo' chegará ao catálogo do Globoplay em 27 de julho. Intérprete de Emília na produção, a atriz conta que o público pedia o retorno da série e adianta que outras novidades relacionadas ao projeto estão a caminho, embora ainda não possa revelar detalhes. A artista também fala sobre a reta final de sua primeira vilã em novelas, em "Coração Acelerado", novos trabalhos e explica por que passou a compartilhar mais momentos de sua rotina nas redes sociais. Confira!

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Estou muito feliz com a volta do "Sítio". As pessoas pediam muito. Quando comecei a acompanhar mais as redes sociais e recebia mensagens dos fãs-clubes, entendi que muita gente não tinha como assistir à série. Tenho gravações porque minha mãe registrou e guardamos ao longo do tempo, mas as novas gerações não tinham esse acesso. Agora, finalmente, teremos ele de volta. Vai ser muito especial mostrar esse trabalho para as crianças que conheço hoje e, futuramente, para os meus filhos. A estreia acontece no fim de julho, e ainda temos surpresas vindo por aí. Não posso falar, mas tem coisa boa chegando.Esses dias, eu fiz um mural de fotos da minha família e encontrei muita coisa incrível: viagens a Portugal, à Amazônia, atores, pessoas e equipes que fizeram parte da minha vida. É lindo perceber como o "Sítio" impactou minha formação como ser humano, da infância à pré-adolescência. Não tenho sentimentos ruins sobre esse período. Sempre existem desafios, mas sinto o "Sítio" como um presente para mim e para a geração que assistiu. Eu era muito engraçada, muito espoleta. A gente tem muita história.Voltar a esse universo foi uma delícia. Reencontrei a dinâmica, o modelo e o jeito de fazer, mas outras coisas mudaram porque o tempo passou e a internet ganhou mais presença. Continuo amando novela. É um trabalho que exige muito, mas também é prazeroso. Cresci fazendo isso e aprendi bastante com a personagem, com as relações e trocas ao longo do processo.Acho que ela aprende algumas coisas com a vida. A chegada do Gael (André Luiz Frambach) traz um senso de virtude e mostra o que é uma pessoa com valores. Até então, o principal espelho dela era a mãe. Ele traz bons ensinamentos. Não posso falar sobre o fim da novela, mas acho que ela já aprende. Só não sei se quer mudar, fazer escolhas diferentes ou levar isso para a vida.Acho que a Naiane não merece o Gael. Ele é muito bondoso com ela, enquanto ela tem uma construção de vida autocentrada e deslumbrada. Naiane trabalha muito, dedica-se às redes sociais e à carreira, mas precisa aprender a fazer algo pelo outro. Enquanto fizer tudo apenas por ela, pode acabar sozinha. Ao mesmo tempo, acho que todo mundo merece uma segunda chance. Vamos ver se ela terá essa oportunidade.A troca com o André é ótima. Gosto muito de trabalhar com ele. A gente nunca tinha trabalhado junto nem convivido de verdade, apesar de termos estudado na mesma escola e de eu ser amiga da irmã dele desde aquela época. Ele é um ator muito parceiro, generoso, começou cedo e tem uma trajetória. Entrar em uma novela no meio não é fácil, mas ele chegou querendo ajudar, conhecer todo mundo e rapidamente entendeu o estilo da trama, a dinâmica da roça e o universo do personagem. Foi muito bom. Agora, faremos as últimas cenas e vamos ver o que acontece com esse casal.Estou superempolgada. Será o nosso último momento da novela, esse encontro no palco. É quase uma novela ao vivo, porque 'Coração Acelerado' também é musical. Acho que será uma oportunidade de reunir a equipe, celebrar tudo o que vivemos e conseguirmos nos abraçar de alguma forma.Vou viajar por um mês e já tenho um próximo trabalho, mas ainda não posso falar por causa do contrato. Também fiz outro projeto depois da novela, então não vou tirar férias de verdade. Quando as gravações terminarem, vou retomar o que deixei parado, como projetos de televisão, desenvolvimento de roteiros e a produtora que tenho. Sobre fazer novela de novo, preciso avaliar, porque exige um tempo longo. É uma organização de vida, depende do momento em que a gente está, porque ela para a sua vida.Sou reservada, mas alguns conteúdos me interessam e podem interessar ao público. Comecei a fazer vídeos de café porque sou apaixonada, mas, na verdade, é uma desculpa para falar de livros e cultura. Tenho me divertido com a possibilidade de produzir sem deixar tudo tão planejado ou perfeito. Encontrei um jeito de me expressar de que gosto.