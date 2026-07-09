Belo fala sobre contrato com a TV Globo em 'Encontro'Reprodução/TV Globo
Ele explicou que a novidade é resultado da repercussão de seu papel como Misael na novela "Três Graças", que terminou em maio. "Entrei na novela para fazer sete ou oito capítulos e fiz 180".
"O Misael trouxe tanta coisa maravilhosa para a minha vida. Recebi um convite da Globo para ficar aqui até 2030. Realmente, CLT. Estou muito feliz. Vocês vão ter que me ver muito ainda nas novelas", disse.
O cantor, ainda, está confirmado como mentor na segunda temporada do "Estrelas da Casa", que estreia em agosto, na TV Globo. Ele assumirá a função no programa ao lado de Junior Lima. Os artistas se juntarão a Anitta, confirmada como conselheira do reality musical.