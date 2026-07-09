'Quem Ama Cuida': Reencontro de Pedro e Adriana emociona fãs - Reprodução TV Globo

'Quem Ama Cuida': Reencontro de Pedro e Adriana emociona fãsReprodução TV Globo

Publicado 09/07/2026 22:57

Rio - O aguardado reencontro de Pedro (Chay Suede) e Adriana (Letícia Colin) foi ao ar em "Quem Ama Cuida" e levou os fãs da novela a comentar em peso nas redes sociais. Separados durante anos após a prisão injusta da fisioterapeuta, os dois voltaram a se encontrar em um abrigo onde atuavam como voluntários.



A sequência mostrou o casal frente a frente pela primeira vez desde a passagem de tempo. Sem saber que Pedro se casou com Bruna, Adriana percebe apenas a aliança na mão do advogado, o que torna o momento ainda mais emocionante. Assista a cena: