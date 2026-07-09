'Quem Ama Cuida': Reencontro de Pedro e Adriana emociona fãsReprodução TV Globo
A sequência mostrou o casal frente a frente pela primeira vez desde a passagem de tempo. Sem saber que Pedro se casou com Bruna, Adriana percebe apenas a aliança na mão do advogado, o que torna o momento ainda mais emocionante. Assista a cena:
OS OLHARES#QuemAmaCuida— ︎ ︎︎ ︎︎ ︎gab viúva brandão (@thefateofmilana) July 10, 2026
REENCONTRO PEDRIANA pic.twitter.com/MSrmPrHGMk
Nas redes sociais, a cena dominou os comentários dos telespectadores. "O abraço, meu Deus, coisa mais linda", escreveu um internauta. "É coisa de almas gêmeas", afirmou outro usuário. "Olha a construção dessa cena, que coisa linda. Mocinhos do século", disse um terceiro.
O reencontro de Pedro e Adriana já era um dos momentos mais aguardados pelos fãs da trama e figurava entre os assuntos mais comentados na internet antes mesmo da exibição do capítulo.
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