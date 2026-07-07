Pablo e Luisão: Paulo (Yves Miguel), Neto (João Pedro Martins), Pablo (Otavio Muller), Luisão (Ailton Graça), Conceição (Dira Paes) e Paulo Vieira - Léo Rosario / TV Globo

Pablo e Luisão: Paulo (Yves Miguel), Neto (João Pedro Martins), Pablo (Otavio Muller), Luisão (Ailton Graça), Conceição (Dira Paes) e Paulo VieiraLéo Rosario / TV Globo

Publicado 07/07/2026 05:00

Rio - Baseada nas vivências de infância de Paulo Vieira em Palmas, no Tocantins, a primeira temporada da série "Pablo & Luisão" estreia na TV aberta, nesta terça-feira (7), depois da novela "Quem Ama Cuida". Narrada pelo humorista, a trama acompanha as aventuras su(reais) do pai dele, Luisão (Ailton Graça), e do melhor amigo Pablo (Otavio Muller). Os casos prometem emocionar e arrancar boas risadas dos telespectadores.

"Nós estamos muito animados com esse encontro com o público de 'Pablo & Luisão'... É uma série popular, família, amorosa, engraçada. Então, a gente foi muito feliz no Globoplay e conseguimos furar até mesmo a bolha do streaming. A gente acredita que agora é a grande estreia de 'Pablo & Luisão'. É o grande encontro dele com o público para o qual ele foi feito", afirma Paulo.

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Sucesso no Globoplay, a história acompanha as aventuras mirabolantes dos protagonistas. E tem de tudo: a dupla eletrificando uma rua inteira do bairro, investindo dinheiro em um negócio com avestruz que dá errado, mudança de casa para um centro comercial e até a tentativa de decolar no cenário musical como uma dupla sertaneja.

Paulo diz que o público chegou a duvidar da veracidade dos fatos devido aos absurdos contados. "Sabia que isso ia acontecer e justamente por isso coloco eles no final autenticando as partes mais absurdas da história, que são as partes verdadeiras."

Na trama, Dira Paes interpreta Conceição, mãe de Paulo (Yves Miguel) e Neto (João Pedro Martins), o alicerce da família. É ela que prepara os salgados para Pablo e Luisão venderem e lida com as consequências das invenções da dupla, que sonha em mudar de vida, enquanto mantém a rotina familiar.

"A Conceição é uma consequência dessa vida real que compõe a série, porque a gente tem a testemunha ocular de tudo isso que é o Paulo Vieira do nosso lado e a gente sabe que essas pessoas existiram, que esses fatos ocorreram. Acho que o público percebeu a realidade da série e se identificou em muitos personagens e em muitas situações", comenta a atriz, que conquistou a categoria "melhor atriz de série", no Melhores do Ano 2025, do "Domingão com Huck", pelo papel.

"A Conceição é o retrato dessa mulher brasileira, que não tem escolha, que tem que trabalhar, que não tem como fazer outra coisa para poder sobreviver, ter dignidade Ela é persistente no sentido que não dá o braço a torcer para fraqueza. Ela é uma mulher que não baixa a crista, sabe? Não admite perder. É uma mulher muito forte, sem dúvida nenhuma, e que defende o que ama com unhas e dentes", acrescenta.

Dira, por fim, analisa a popularidade da série, que já teve as gravações da segunda temporada iniciadas. "Trouxe muita conexão com o que a gente tem dessa essência, desse Brasil que nos conecta, né? Quem nunca teve essa conexão com a família? É uma coisa que a gente sempre se vê na família do outro, a gente sempre se identifica de alguma forma. E eu acho que isso faz com que a gente entenda que o papel da arte é sempre inspirar a quem assiste, é fazer a gente se refletir no que a gente está vendo, está assistindo. E eu acho que Pablo & Luisão cumpre isso de maneira majestosa, divertida e para família inteira."



