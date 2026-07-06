Denílson aparece em transmissão do SBT - Reprodução de vídeo

Denílson aparece em transmissão do SBTReprodução de vídeo

Publicado 06/07/2026 08:18 | Atualizado 06/07/2026 08:21

Rio - Comentarista da TV Globo, o ex-jogador Denilson atrapalhou, sem querer, uma transmissão ao vivo do SBT e ganhou uma bronca do apresentador Tiago Leifert, que comandava o "Torcida SBT", antes da partida de Brasil e Noruega, na qual a Seleção foi derrotada por 2 a 1.

Na ocasião, Mauro Naves estava no estádio, onde aconteceria o jogo, em um link ao vivo com Leifert: "Aqui é uma posição privilegiada, você deve até estar vendo o Denílson do meu lado", comentou o repórter. Tiago então fez um pedido ao profissional. "Fala para ele falar mais baixo, estou ouvindo tudo", brincou.

Mauro deu o recado. "Denílson, Tiago pediu para falar um pouco mais baixo, porque seu comentário está entrando aqui no SBT". O ex-jogador, então, apareceu na transmissão da emissora concorrente e pediu desculpas. No estúdio, o apresentador destacou com bom humor: "Está atrapalhando... O que é? Quer dominar todos os canais? Fica no seu aí, rapaz".

Em seguida, Mauro elogiou Denílson, que conquistou o pentacampeonato do Brasil ao lado de outros jogadores na Copa do Mundo de 2002. "Se ele estivesse ali dentro, muita gente ia correr atrás". Tiago concordou: "Ele jogava demais. Uma arma importante".



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