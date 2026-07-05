Pedro Bial e Fernanda Torres - Globo/ Estevam Avellar

Pedro Bial e Fernanda TorresGlobo/ Estevam Avellar

Publicado 05/07/2026 22:00

Rio - O "Conversa com Bial" retorna à TV Globo na próxima terça-feira (7), com mudanças no formato, novo horário e Fernanda Torres como primeira convidada da temporada. A atração, comandada por Pedro Bial, passa a ter exibição semanal, sempre às terças-feiras, logo após "Pablo & Luisão". A entrevista de estreia foi gravada no Teatro do Copacabana Palace, no Rio, um dos espaços que devem marcar a nova fase do programa.

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No encontro, Fernanda fala sobre a repercussão de "Ainda Estou Aqui" (2024), filme dirigido por Walter Salles que levou o Oscar de Melhor Filme Internacional. A atriz comenta o impacto mundial da produção e destaca a importância de contar uma história brasileira ligada à memória e à resistência.Além do longa, Fernanda também revisita momentos da carreira, relembra personagens marcantes e cita projetos recentes. A proposta da nova temporada é aproximar ainda mais as entrevistas da trajetória dos convidados, com gravações em locais externos e espaços de relevância cultural.Pedro Bial afirma que a mudança de horário era um desejo antigo da equipe. "O horário mais cedo foi a mudança que a gente sempre desejou para o ‘Conversa’ porque sabemos que fazemos programas de excelência, que iam ao ar muito tarde. É algo desejado há muito tempo, e que afinal aconteceu."A saída do estúdio tradicional também é uma das apostas do programa. Segundo o apresentador, a escolha dos cenários deve trazer outro clima para as conversas. "Acho que os expectadores terão boas surpresas com esse formato de gravar em lugares diferentes. Vai haver uma atmosfera, sempre que possível, de evento. Algo que só acontecerá naquele momento, jeito e lugar. Então teremos programas imprevisíveis. A ideia é que cada programa seja de fato um evento."Bial também destaca que a relação com a cultura brasileira sempre fez parte da identidade da atração."“Essa ligação, esse compromisso com a cultura brasileira já é parte da identidade do ‘Conversa’, desde sempre. Talvez, com a ida à locações, isso fique mais expresso na própria imagem, no próprio ambiente do programa."Outra novidade será a presença de dois ou três convidados em alguns episódios, reunidos para discutir temas ligados à cultura e à sociedade. A ideia é ampliar o formato das conversas e abrir espaço para diferentes pontos de vista.Para o apresentador, a nova fase mantém a essência do programa, mas com outra dinâmica. "Eu acho que o público pode esperar conversas estimulantes, aquele papo acessível, mas que sempre mexe com a gente, coloca a gente para pensar. E na chave do humor, da conciliação, na busca por ideias renovadas. Tudo feito com muita paixão e atenção aos convidados, mas também aos espectadores."