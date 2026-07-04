Pilar adota novo visual na segunda fase da trama - Globo/Manoella Mello

Pilar adota novo visual na segunda fase da trama Globo/Manoella Mello

Publicado 04/07/2026 05:00

Rio - Isabel Teixeira volta a despertar o ódio do público como Pilar em "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h, da TV Globo, depois de interpretar vilãs nas novelas "Elas por elas" (2023) e "Volta por Cima" (2024). Na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a irmã de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) já mostrou que é capaz de tudo para colocar as mãos na fortuna do empresário do ramo de joias, que foi assassinado.

Entre as últimas maldades da personagem está um atentado armado contra Adriana (Leticia Colin), presa injustamente pela morte do marido, e o questionamento da paternidade de Tiago (Gui Ferraz), seu sobrinho e inventariante de Arthur, que despertou a revolta de Silvana (Belize Pombal). Isso sem contar o péssimo tratamento dado à filha, Brigitte (Tatá Werneck).

fotogaleria

Irônica, ambiciosa e perversa, a vilã é do tipo que faz o público amar odiá-la. "Essa é a ideia. É muito bom. Estava pensando na Perpétua (vilã de "Tieta", 1989, vivida por Joana Fomm). Eu a assistia, mas não era adulta ainda, e eu odiava muito ela. Acho que essa é a função às vezes, dependendo do autor, do estilo da novela que a gente tá fazendo, de uma vilã: odiar. Ela canaliza o ódio nacional. O que, talvez, seja uma coisa até interessante. Canalizar o ódio nacional num personagem de ficção, em um momento de um Brasil que a gente pode ter muitas polaridades", analisa.

O desempenho de Isabel no papel ultrapassa as telinhas. Os internautas exaltam o talento da artista nas redes sociais e cenas da personagem ganham destaque, como os embates de Pilar com Adriana e Silvana. O impacto da vilã também pode ser sentido nas ruas.

"Eu entro no carro e o motorista, às vezes, fala: 'Minha mãe está odiando você!'. Eu falo: 'Fala para ela xingar bastante, porque é pra xingar mesmo!'. Acho que isso é uma coisa que a gente faz junto. Vi minha família fazendo com as vilãs, fiz também. Adoro esse termo: 'a gente ama odiar!'. Eu me sinto honrada de ser tão odiada", celebra a artista.

Na segunda fase da trama, prevista para ir ao ar a partir de segunda-feira (6), Pilar surgirá mais loira e rica. Isabel fala sobre o processo de transformação da personagem. "Quando Marcelo Diniz (caracterizador da novela) falou que ia me deixar loira, eu falei assim: 'Marcelo, não. Não é uma boa ideia. Eu tenho certeza que eu fico péssima loira. Me conheço. Eu convivo comigo há 52 anos. Isso não vai dar certo'. E ele falou que conversaria comigo e, hoje eu quero dizer eu vou morrer loira. Sou uma criação dele", diverte-se.

Pilar também ganhará um parceiro no desenrolar do folhetim: Iuri, que será interpretado por José Loreto. A atriz celebra a oportunidade de trabalhar novamente com o ator depois do remake de "Pantanal" (2022). "Eu e Loreto nos divertimos horrores em 'Pantanal'; a gente ficou muito amigo. Ele é uma pessoa que admiro muito; cara mais generoso assim não há", diz a atriz, que celebra: "Isso vai ser divertidíssimo! Então, a gente vai deitar e rolar. A gente é parceiro de longa data".