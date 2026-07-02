Faustão envia mensagem carinhosa para Ronnie VonReprodução de vídeo / TV Globo
IMAGINA RECEBER UMA MENSAGEM DO FAUSTÃO? Ronnie Von é especial demais, meus amores! #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/6RvDDzCaCQ— TV Globo (@tvglobo) July 2, 2026
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Faustão envia mensagem carinhosa para Ronnie VonReprodução de vídeo / TV Globo
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