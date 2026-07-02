Faustão envia mensagem carinhosa para Ronnie Von - Reprodução de vídeo / TV Globo

Faustão envia mensagem carinhosa para Ronnie VonReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/07/2026 11:53

Rio - Fausto Silva fez uma rara aparição na TV Globo, nesta quinta-feira (2), durante o "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta, por meio de um vídeo. Afastado das telinhas desde 2023, o comunicador homenageou o amigo, Ronnie Von, que participava da atração, e desejou mais sucesso para a apresentadora.

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"Minha queridíssima Patrícia, mãe do super Felipe, que alegria participar do seu programa. Especialmente para desejar a você mais sucesso ainda. Você saiu do Jornalismo, já foi para outra área, e principalmente está dando conta do recado --e como! Fazendo sucesso e passando toda a sua categoria", afirmou Faustão.

Logo depois, o apresentador falou sobre a relação com Ronnie. "Vim para falar de um amigo aqui, que é um dos mais antigos amigos que eu tenho no meio de trabalho. Eu conheço essa figura desde 1969, quando ele era o príncipe da Jovem Guarda. Fez um sucesso extraordinário", lembrou.

"Pouca gente sabe que ele é piloto de avião, fez administração, é muito culto. Não bastasse isso, tanto ele quanto a mulher dele (Kika Von) são meus sócios, somos amigos de família. Ele está sempre se renovando. A partir do momento que ele passou a ser apresentador e entrevistador, (mostrou) uma outra faceta na vida dele, fazendo às vezes programa diário. Ele é um sucesso na vida pessoal, profissional", concluiu.

IMAGINA RECEBER UMA MENSAGEM DO FAUSTÃO? Ronnie Von é especial demais, meus amores! #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/6RvDDzCaCQ — TV Globo (@tvglobo) July 2, 2026

Ronnie se emocionou com a mensagem do amigo e se declarou para ele. "Meu irmãozinho. Você sabe, como eu te disse ontem: a amizade é a sublimação do amor. Eu tenho infinita alegria em ter um amigo como você. Você é especial. Fausto, querido, você é de uma generosidade que ninguém tem ideia do que é você como ser humano", disse ele, que revelou um presente que ganhou do artista: "Você mandou um Château Margaux 94. Eu estou até agora sonhando com aquele vinho. Não vou abrir! Porque vou me lembrar de você sempre... Vamos voltar com a nossa pizza!"



No mês passado, Faustão realizou um procedimento para retirada de uma sonda gástrica e ficou internado cerca de uma semana no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Nos últimos anos, ele também enfrentou problemas de saúde. Em agosto de 2023, o artista recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Em fevereiro de 2024, ele voltou ao hospital para um transplante de rim. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal.