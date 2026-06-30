Rafael Zulu relatou violência obstétrica sofrida pela ex-mulher - Reprodução de vídeo

Rafael Zulu relatou violência obstétrica sofrida pela ex-mulherReprodução de vídeo

Publicado 30/06/2026 14:09

Rio - Rafael Zulu relembrou a violência obstétrica sofrida pela ex-mulher, Maria Clara Mesquita, no parto de Luiza, primeira filha do ator. Durante o "Papo de Segunda", do GNT, ele abordou o racismo estrutural e os estereótipos atribuídos às pessoas negras. O artista ainda é pai de Kalu, de 5 anos, da relação com Aline Becker.

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"Ela sofreu uma violência obstétrica muito grave, que eu só fui entender depois. Já no centro cirúrgico, estávamos em um hospital público, então o médico que fez o parto não foi o mesmo médico que acompanhou o pré-natal", contou.

O artista descreveu o tratamento recebido pela ex-parceira no hospital. "Eu lembro que ela estava sentindo muita dor, e o médico falava o tempo todo 'bora', 'vai, para de gritar'... E, para mim, naquele ambiente, era uma coisa natural, normal. E eu me lembro do enfermeiro em cima dela, fazendo força na barriga", disse ele.

Em 2019, Rafael Zulu participou do "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, e comentou sobre a violência obstétrica. "Eu estou completamente assustado, porque o parto da Luiza se enquadra em tudo que a gente está vendo que não pode. É muito louco", afirmou na época.