Rafael Zulu relatou violência obstétrica sofrida pela ex-mulherReprodução de vídeo
Rafael Zulu recorda violência obstétrica sofrida pela ex-mulher
Artista falou sobre o nascimento da primeira filha, Luiza
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