Luciano Huck e Vini Jr. - Reprodução de vídeo / TV Globo

Luciano Huck e Vini Jr.Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/06/2026 11:03 | Atualizado 29/06/2026 11:47

Rio - Luciano Huck exibiu uma entrevista com Vini Jr. no "Domingão", da TV Globo, e mostrou ao atacante da seleção brasileira algumas das perguntas mais pesquisadas sobre ele na internet. Ao ler uma pergunta sobre a vida amorosa do jogador, o apresentador preferiu não entrar no assunto.



"Vini Jr. está solteiro?", era um dos questionamentos. Huck interrompeu a brincadeira e explicou: "Eu não vou fazer essa pergunta por um único motivo. Eu me sinto impedido de fazer essa pergunta. Esse é um problema só seu, não vou meter a minha colher", disse o marido de Angélica, arrancando risadas do jogador.

Ele tremeu, ficou todo travado quando o Luciano disse que tinha um recado de uma mulher que ama muito ele kkkkk. Certeza que pensou na Virgínia pic.twitter.com/zYQiowZupr — kah (@kabiscoiteira) June 28, 2026

A declaração chamou ainda mais atenção porque acontece em meio às especulações sobre uma reconciliação entre Vini e Virginia. Os dois têm chamado a atenção dos internautas A declaração chamou ainda mais atenção porque acontece em meio às especulações sobre uma reconciliação entre Vini e Virginia. Os dois têm chamado a atenção dos internautas devido a interações nas redes sociais, e a presença da loira em jogos da Seleção. Apesar disso, nenhum dos dois confirmou a volta.

Vini Jr. e Virginia assumiram o namoro no ano passado e anunciaram o término em maio, após cerca de sete meses. Na ocasião, a influenciadora afirmou nas redes sociais que decidiu encerrar a relação por não abrir mão daquilo que considera "inegociável". Desde então, nenhum dos dois comentou oficialmente sobre uma possível reconciliação.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa