Luciano Huck e Vini Jr.Reprodução de vídeo / TV Globo
"Vini Jr. está solteiro?", era um dos questionamentos. Huck interrompeu a brincadeira e explicou: "Eu não vou fazer essa pergunta por um único motivo. Eu me sinto impedido de fazer essa pergunta. Esse é um problema só seu, não vou meter a minha colher", disse o marido de Angélica, arrancando risadas do jogador.
Ele tremeu, ficou todo travado quando o Luciano disse que tinha um recado de uma mulher que ama muito ele kkkkk. Certeza que pensou na Virgínia pic.twitter.com/zYQiowZupr— kah (@kabiscoiteira) June 28, 2026
A declaração chamou ainda mais atenção porque acontece em meio às especulações sobre uma reconciliação entre Vini e Virginia. Os dois têm chamado a atenção dos internautas devido a interações nas redes sociais, e a presença da loira em jogos da Seleção. Apesar disso, nenhum dos dois confirmou a volta.