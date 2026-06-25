Vini Jr. deixa recado na rede social de Virginia após o jogo - Reprodução / Instagram

Vini Jr. deixa recado na rede social de Virginia após o jogoReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 10:36

Rio - Rumores de uma possível reaproximação entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganharam força nesta quarta-feira (24/6), após uma interação nas redes sociais que movimentou fãs dos dois.

O atacante da Seleção Brasileira comentou uma publicação da influenciadora com diversos emojis de coração em um álbum de fotos publicado no Instagram. Em seguida, escreveu: “É o Brasil”, mensagem que rapidamente viralizou entre seguidores e levantou especulações sobre uma possível reconciliação.

No mesmo dia, Virginia esteve nas arquibancadas acompanhando a partida do Brasil contra a Escócia e celebrou os gols do jogador, o que aumentou ainda mais as conversas nas redes sociais sobre uma reaproximação.

Apesar de já não manterem fotos juntos nos perfis, os dois seguem trocando interações pontuais na internet, o que mantém o assunto em evidência entre fãs e perfis de entretenimento.

O relacionamento entre eles terminou em maio. Na ocasião, Virginia anunciou o fim da relação e afirmou que não “negociaria o inegociável”. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, a separação teria ocorrido após uma descoberta por parte da influenciadora.

Após o término, surgiram rumores envolvendo modelos apontadas como suposto pivô da separação. As mulheres citadas se manifestaram e negaram qualquer envolvimento direto com o jogador ou situações em Madrid.