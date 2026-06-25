Alanis Guillen compartilha fotos de férias e encanta seguidores com registros à beira-marReprodução Instagram
Nos registros, a artista aparece aproveitando o sol, faz um passeio de lancha e também posa de biquíni e maiô à beira-mar. Na legenda da publicação, fez referência ao período de descanso após o fim da novela "Três Graças", substituída por "Quem Ama Cuida" na faixa das nove da TV Globo. "Pera aí que estou de férias", escreveu.
A postagem rapidamente recebeu comentários dos fãs. "Nossa sereia, volte logo para o Brasil. Mentira, aproveita", brincou uma seguidora. "Ela exala beleza", afirmou outra. "Perfeita chega a ser apelido", elogiou uma terceira.
Alanis reúne cerca de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, onde costuma compartilhar registros dos bastidores da carreira e também momentos da vida pessoal.
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