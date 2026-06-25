Gaby Spanic faz apelo por ajuda à Venezuela após terremoto - Reprodução Instagram

Gaby Spanic faz apelo por ajuda à Venezuela após terremotoReprodução Instagram

Publicado 25/06/2026 18:59

Rio - A atriz Gaby Spanic usou as redes sociais para pedir ajuda humanitária à Venezuela após o terremoto que atingiu o país e deixou ao menos 188 mortos e 1.500 feridos, além de desaparecidos, segundo as autoridades locais. Em vídeos publicados nesta quinta-feira (25), a artista apareceu bastante emocionada e afirmou que o país não tem estrutura para enfrentar uma tragédia dessa dimensão.

"A Venezuela não está preparada para este tipo de desgraça. Não tem equipamento, ambulâncias. Eu peço a todos os países do mundo: ajudem meu país, enviem ajuda. O que aconteceu foi terrível. Não temos capacidade de salvar tantas pessoas inocentes", disse.

Nascida em Ortiz, no estado venezuelano de Guárico, Gaby afirmou que acompanha com tristeza a situação enfrentada por seus conterrâneos, mesmo vivendo no México, onde construiu a carreira artística.

"Hoje foi um dia muito difícil. Estou cansada. Peço a Deus que faça justiça pela Venezuela e pelos venezuelanos, porque eles já sofreram demais. Xenofobia, injustiças, roubos, perseguições, difamações... Agora um terremoto. Eu não sei mais o que dizer", lamentou.

A atriz, conhecida mundialmente por interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela "A Usurpadora", também revelou que teve um sonho envolvendo uma grande tragédia semanas antes do desastre. Segundo ela, viu um tsunami durante o sonho, mas preferiu não comentar publicamente na época por receio das críticas que costuma receber.

Em outro momento do desabafo, Gaby disse que ainda alimenta o desejo de voltar a morar na Venezuela, mas confessou sentir medo diante da situação enfrentada pelo país.

"Tenho minha alma ferida, como todos os venezuelanos espalhados pelo mundo. Tento seguir em frente aqui no México, mas quero voltar ao meu país. Só peço que Deus tenha misericórdia de nós", afirmou.