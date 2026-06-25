Bella Moura - Reprodução Instagram

Bella Moura Reprodução Instagram

Publicado 25/06/2026 17:07 | Atualizado 25/06/2026 17:59

Rio - Menos de um mês depois de subir ao altar, Bella Moura voltou a celebrar um momento especial. A filha de Léo Moura concluiu os estudos em uma escola britânica na cidade de Lviv, na Ucrânia. Desde o início do ano, ela mora no país europeu com o marido, o atacante Isaque Silva, ex-jogador das categorias de base do Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk.

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A jovem mostrou registros da cerimônia nas redes sociais e refletiu sobre os desafios de estudar fora do Brasil. Segundo Bella, a adaptação ao novo idioma e à cultura do país foi um dos maiores obstáculos enfrentados desde a mudança.



"Chegar até aqui foi um desafio enorme, principalmente por estudar em uma escola britânica, em um idioma que não é a minha língua nativa. Teve medo, dificuldade, saudade e momentos em que achei que não conseguiria. Mas Deus me sustentou em todos eles", escreveu.



Para acompanhar a conquista de perto, Camila Moura viajou até a Ucrânia. A mãe publicou fotos ao lado da filha e deixou uma homenagem. "Eu te amo. Sinto muito orgulho de você", declarou.



Quem não conseguiu comparecer foi Léo Moura. Mesmo à distância, o ex-lateral fez questão de celebrar a formatura com uma mensagem nas redes sociais. "Minha filha, que orgulho eu tenho de você. A distância não diminui nada do que eu sinto. Você se formou, Bella, e esse momento vai ficar guardado no meu coração e da nossa família para sempre. Te amo demais. Parabéns, minha filha", escreveu. Veja o post do craque: A jovem mostrou registros da cerimônia nas redes sociais e refletiu sobre os desafios de estudar fora do Brasil. Segundo Bella, a adaptação ao novo idioma e à cultura do país foi um dos maiores obstáculos enfrentados desde a mudança."Chegar até aqui foi um desafio enorme, principalmente por estudar em uma escola britânica, em um idioma que não é a minha língua nativa. Teve medo, dificuldade, saudade e momentos em que achei que não conseguiria. Mas Deus me sustentou em todos eles", escreveu.Para acompanhar a conquista de perto, Camila Moura viajou até a Ucrânia. A mãe publicou fotos ao lado da filha e deixou uma homenagem. "Eu te amo. Sinto muito orgulho de você", declarou.Quem não conseguiu comparecer foi Léo Moura. Mesmo à distância, o ex-lateral fez questão de celebrar a formatura com uma mensagem nas redes sociais. "Minha filha, que orgulho eu tenho de você. A distância não diminui nada do que eu sinto. Você se formou, Bella, e esse momento vai ficar guardado no meu coração e da nossa família para sempre. Te amo demais. Parabéns, minha filha", escreveu. Veja o post do craque:

Casamento



Bella e Isaque oficializaram a união em 24 de maio, em uma cerimônia reservada realizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O casal pretende fazer uma festa de casamento futuramente. Durante a celebração, o jogador agradeceu aos sogros pela confiança ao permitir que Bella se mudasse para a Europa, enquanto Léo Moura desejou felicidade aos recém-casados e pediu ao genro que cuidasse da filha.



Instalada em Lviv, cidade próxima à fronteira com a Polônia e distante do epicentro da guerra entre Ucrânia e Rússia, Bella segue conciliando a vida no exterior com os estudos.