Grazi Massafera e a filha Sofia - Reprodução Instagram

Grazi Massafera e a filha SofiaReprodução Instagram

Publicado 25/06/2026 15:59

Rio - Grazi Massafera está aproveitando as férias na Itália ao lado da filha, Sofia, 14 anos. Depois de viver a vilã Arminda em "Três Graças", a atriz escolheu Florença como destino para descansar e conhecer alguns dos principais pontos turísticos da cidade.

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Durante a passagem pela Galleria degli Uffizi, mãe e filha posaram juntas para uma foto que chamou a atenção dos seguidores pela semelhança entre as duas. Grazi ainda entrou na brincadeira ao posar diante de uma obra de arte e escrever: "Encontrei as Três Graças".As duas estão hospedadas no Collegio alla Querce, instalado em uma propriedade histórica do século XVI, nas colinas de Florença. O hotel é conhecido pela arquitetura clássica, pelos jardins e pela vista privilegiada da cidade.Nos registros compartilhados nas redes sociais, a atriz também mostrou detalhes do local. Atualmente, a diária de um quarto na categoria mais básica custa cerca de R$ 10,8 mil, enquanto uma suíte de luxo pode chegar a R$ 35 mil por noite. Entre as comodidades oferecidas estão spa, restaurantes gourmet, jardins em terraços e vista panorâmica para a Catedral de Santa Maria del Fiore, um dos principais cartões-postais de Florença.