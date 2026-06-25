Grazi Massafera e a filha SofiaReprodução Instagram
As duas estão hospedadas no Collegio alla Querce, instalado em uma propriedade histórica do século XVI, nas colinas de Florença. O hotel é conhecido pela arquitetura clássica, pelos jardins e pela vista privilegiada da cidade.
Nos registros compartilhados nas redes sociais, a atriz também mostrou detalhes do local. Atualmente, a diária de um quarto na categoria mais básica custa cerca de R$ 10,8 mil, enquanto uma suíte de luxo pode chegar a R$ 35 mil por noite. Entre as comodidades oferecidas estão spa, restaurantes gourmet, jardins em terraços e vista panorâmica para a Catedral de Santa Maria del Fiore, um dos principais cartões-postais de Florença.
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