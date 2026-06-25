Gabi Martins posa de biquíni durante passeio de moto aquática em Miami e recebe elogios - Reprodução Instagaram

Gabi Martins posa de biquíni durante passeio de moto aquática em Miami e recebe elogiosReprodução Instagaram

Publicado 25/06/2026 21:15 | Atualizado 25/06/2026 21:18

Rio - Gabi Martins chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novos registros das férias em Miami, nos Estados Unidos. Nas fotos publicadas nesta quinta-feira (25), a cantora aparece aproveitando um passeio de moto aquática no mar da cidade.

Para o momento de lazer, a artista escolheu um biquíni preto, combinado com um colete salva-vidas escuro. Em outro clique, ela também surgiu posando sobre uma lancha. Na legenda da publicação, resumiu a experiência: "Te amo, Miami".

Os fãs não economizaram elogios nos comentários. "Que espetáculo de mulher", escreveu uma internauta. "Linda é pouco", afirmou outra. "Cada dia mais linda e poderosa", destacou um seguidor. Houve ainda quem a definisse como "a moça mais gata do mundo".

A ex-BBB esteve nos Estados Unidos para acompanhar o terceiro compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Na ocasião, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0.

Recentemente, Gabi falou sobre a participação no "BBB 20" e revelou que, durante muito tempo, encarou a experiência como um fracasso. Segundo a cantora, foi preciso ressignificar aquele período ao perceber que, após o reality, conquistou milhões de seguidores e teve a oportunidade de gravar mais de 80 músicas, além de dividir trabalhos com artistas como Jorge & Mateus, Matheus & Kauan e Ferrugem.

"Então, por que fui um fracasso? A gente precisa ressignificar vários momentos de dor. Essa fase foi um machucado para mim, mas a cicatriz faz parte do meu processo", refletiu.