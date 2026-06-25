Lucas Borba revela pedido de casamento à Diulia LoregianReprodução/Instagram
O casal comunicou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais. “Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida”, escreveu Diulia na legenda.
O relacionamento entre Borba e Loregian foi alvo de críticas de internautas por ter começado cerca de três meses após o falecimento da companheira do influenciador. Lucas assumiu o relacionamento com a profissional de saúde ainda em abril.
Isabel Veloso morreu aos 19 anos, em janeiro deste ano, em decorrência de complicações de um linfoma de Hodgkin. A jovem lutava contra o câncer desde os 15 anos e produzia vídeos para a internet relatando sua batalha contra a doença.
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