Alex Escobar - Reprodução / Instagram

Alex EscobarReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 09:35 | Atualizado 25/06/2026 09:36

Rio - Alex Escobar, de 51 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após o mal-estar que chamou atenção durante uma participação ao vivo no "Encontro com Patrícia Poeta", diretamente dos Estados Unidos. O jornalista afirmou que está bem e explicou que os exames realizados não apontaram nenhuma alteração preocupante.



No vídeo, Escobar relembrou o momento em que teve dificuldade para pronunciar as palavras durante a transmissão e garantiu que não apresentou outros sintomas.



"E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para tranquilizar todo mundo. Vocês viram o que aconteceu lá no programa da Patrícia: eu não conseguia pronunciar as palavras. Então, vamos lá: o que aconteceu? Eu não tive confusão mental, não perdi a consciência, eu simplesmente não conseguia pronunciar as palavras. É estranho, realmente. Eu vi o vídeo depois e falei: 'Caramba'. Não foi mais sério do que foi", disse.



O apresentador contou que passou por uma bateria de exames, incluindo ressonância magnética, tomografia, avaliação neurológica e exames de sangue. Segundo ele, nenhum deles identificou qualquer problema. "Nem de grave, nem de pouco grave. Não deu nada", afirmou.



Sem uma explicação definitiva para o episódio, Escobar acredita que fatores como estresse ou cansaço possam ter contribuído para a situação. Ele também destacou que voltou a falar normalmente poucos minutos depois.



"O que aconteceu? Não sei. Um estresse, um cansaço, não sei, mas aconteceu. É legal dizer, inclusive, que, dois minutos depois, eu estava falando normalmente. Uma loucura. Bom, fiquei no hospital dois dias, praticamente. Tive alta ontem à noite e agora estou no hotel, descansando. Para tranquilizar um pouquinho: estou bem, estou super bem, tá bom? Vamos ver os próximos passos. Amanhã também ficou combinado que vou ficar aqui de repouso, e estou cumprindo bonitinho", declarou.



Durante a recuperação, o jornalista acompanhou a partida da Seleção Brasileira do hotel onde está hospedado. Ele também aproveitou para agradecer as mensagens de apoio recebidas desde que o caso repercutiu.



"Jogou dois tempos bem. Uma vitória boa para dar confiança para a sequência da Copa. Quero agradecer o carinho de vocês aqui na rede. Gente, quanta oração, quanta boa intenção. E isso chega na gente, chega forte na gente, no momento em que as coisas não estão dando certo. Me ajudaram, com toda certeza. Obrigado demais, tá? É muito bom sentir esse carinho."



Ao final da publicação, Alex reforçou que está recuperado e voltou a agradecer a preocupação do público. "E vamos em frente. Foi só um susto, passou. Tudo de bom, gente. Mais uma vez, obrigado por tanto carinho."