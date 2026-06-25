Após rumores de romance, Maisa surge ao lado de Rodrygo em partida do Brasil - Reprodução / Instagram

Após rumores de romance, Maisa surge ao lado de Rodrygo em partida do Brasil Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 07:54

Rio - Maisa, de 24 anos, e o atacante Rodrygo, de 25, voltaram a aparecer juntos nesta quarta-feira (24), durante a partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo. O encontro aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, e chamou a atenção dos fãs por causa dos antigos rumores de um possível romance entre os dois.

Em um vídeo publicado nos Stories, a atriz mostra o atleta e comentou: "Eu estava assistindo ao jogo do Brasil, aqui de boa com a minha família, aí o primo mais famoso da nossa família apareceu".

Maisa viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Seleção Brasileira e esteve entre diversas celebridades presentes no estádio. Já Rodrygo, que se recupera de uma lesão, não participa da competição dentro de campo.

Os rumores



Os rumores de um possível envolvimento entre a atriz e o atleta ganharam força em 2023, quando os dois foram vistos em eventos na Espanha e no Brasil. Na mesma época, a Maisa também marcou presença em partidas do Real Madrid e compartilhou registros ao lado de Rodrygo.



Apesar das especulações, Maisa sempre negou qualquer relacionamento amoroso. Em uma publicação feita no Dia dos Namorados de 2023, ela escreveu: "E vamos de mais um Dia dos Namorados solteira, né? Mas feliz dia para os apaixonados".



A apresentadora está solteira desde o fim de seu relacionamento com Nicholas Arashiro, encerrado em dezembro de 2021. Já Rodrygo costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes.