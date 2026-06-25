Fabiana Justus voltou a tomar sol após dois anos de tratamento do câncer - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus voltou a tomar sol após dois anos de tratamento do câncerReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2026 21:03

Rio - Fabiana Justus, de 39 anos, aproveitou o banho de sol em Miami, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (27), dois anos após o tratamento da leucemia mieloide aguda. A influenciadora precisou ficar longe da exposição solar devido o transplante de medula óssea em março de 2024.

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"A sensação do sol depois de dois anos sem NADA de sol é indescritível! Delícia de dia", afirmou no Instagram Stories.