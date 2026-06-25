Flávia Alessandra desabafou sobre criação de Giulia Costa Reprodução/YouTube
Flávia Alessandra admite erros na criação de Giulia Costa
Mãe e filha tiveram conversa franca no videocast 'Pé no Sofá Pod'
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