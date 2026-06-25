Flávia Alessandra desabafou sobre criação de Giulia Costa - Reprodução/YouTube

Flávia Alessandra desabafou sobre criação de Giulia Costa Reprodução/YouTube

Publicado 25/06/2026 19:49 | Atualizado 25/06/2026 19:50

Rio - Flávia Alessandra, de 52 anos, não segurou a emoção ao comentar abertamente sobre os erros cometidos na criação da filha mais velha, Giulia Costa, de 26. Em episódio do videocast "Pé no Sofá Pod", a influenciadora pediu que a mãe assumisse as próprias falhas na relação entre elas.

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"Eu gostaria de ouvir você: 'talvez, eu tenha errado na forma como eu te eduquei em relação à comida, com o corpo, com o balé'", disse ela. "Talvez eu tenha errado com você em relação ao seu corpo, em forçar uma atividade, na comida, compulsão. Em todas as coisas que hoje confundem sua cabeça", admitiu a artista.

A influenciadora destacou que nem sempre a mãe verbaliza essa responsabilidade. "É que você não fala. Você fala: 'Meu Deus, como você tem a visão distorcida'. Eu sei que você fazia pelo meu bem, mas às vezes a gente erra", explicou Giulia.

Flávia Alessandra desabafou sobre como gostaria de ter agido diferente com a primogênita. "Mas é óbvio que eu fazia pelo bem. Se fosse uma coisa tão clara e declarada para mim, como a gente vê em relações tóxicas entre mãe e filha, eu teria visto que estava errando. A coisa que eu mais gostaria na minha vida era não ter errado nesses locais, para que você não tivesse todos os transtornos e distúrbios que você tem, se é que é por culpa do que eu provoquei lá atrás…", afirmou.