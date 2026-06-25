Claudia Leitte em festa junina com o marido e a filha mais nova - Reprodução/Instagram

Claudia Leitte em festa junina com o marido e a filha mais novaReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2026 12:08

Rio – Claudia Leitte, de 45 anos, aproveitou festa junina junto do marido, Márcio Pedreira, de 46, e da filha mais nova, Bela, de 6, após jogo do Brasil, nesta última quarta-feira (24).

A cantora compartilhou imagens da noite em suas redes sociais. Entre os registros, ela aparece junto da família e amigos, em espírito junino, usando blusa xadrez e botas marrons. Para além disso, ela também mostra uma fogueira e as bandeirolas típicas da festa.



Leitte, ainda, aparece em momentos românticos com o companheiro, com registros marcando os momentos especiais da noite.



Em legenda da publicação, ela celebra a vitória da Seleção Brasileira acima da Escócia no jogo da Copa do Mundo. "A noite São João depois de uma vitória de 3x0 do nosso Brasil ficou ainda melhor. Êta! E tome xote, pae!", comemorou.