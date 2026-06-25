Rio - Nanda Costa e Emilie Rey alimentaram os rumores de um possível affair nesta quarta-feira (24), após a atriz compartilhar, no Instagram Stories, um vídeo carinhoso em que aparece fazendo cafuné na produtora. O momento entre as duas aconteceu enquanto elas acompanhavam a partida entre Brasil e Escócia. Ao perceberem que estavam sendo gravadas, elas sorriram.
Os internautas reagiram ao vídeo. "Cada dia mais assumidas", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, que casal bonito", elogiou outro. "Meu deus, a Nanda costa e a Emilie Rey assistindo ao jogo assim tem gente vivendo o meu sonho… Lindas, ai estou emocionada", disse uma terceira pessoa.
Os rumores envolvendo as duas ganharam força após uma viagem feita a Paris, na França. Embora não tenham aparecido juntas nas fotos, seguidores perceberam que elas visitaram os mesmos locais e compartilharam registros semelhantes. Ao final da passagem pela capital francesa, Emilie fez uma declaração pública para a atriz. "Paris ficou ainda mais especial com você", escreveu. Nanda respondeu com um agradecimento: "Obrigada por tudo".
Desde então, as aparições em conjunto têm sido cada vez mais frequentes. No último dia 15, as duas foram fotografadas por um paparazzo durante um passeio por um restaurante na Zona Sul. Já no dia 20, elas assistiram à peça "Prima Facie", estrelada por Débora Falabella, e deixaram o teatro no Rio juntas.
Nanda Costa não assume um relacionamento publicamente desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh, em fevereiro deste ano. As duas ficaram juntas por 12 anos e são mães das gêmeas Kim e Tiê. Já Emilie Rey ficou conhecida nacionalmente por seu namoro com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller. O relacionamento chegou ao fim em 2023, após cerca de dois anos.