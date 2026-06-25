Nanda Costa mostra momento carinhoso com Emilie Rey - Reprodução do Instagram

Nanda Costa mostra momento carinhoso com Emilie Rey Reprodução do Instagram

Publicado 25/06/2026 09:08

Rio - Nanda Costa e Emilie Rey alimentaram os rumores de um possível affair nesta quarta-feira (24), após a atriz compartilhar, no Instagram Stories, um vídeo carinhoso em que aparece fazendo cafuné na produtora. O momento entre as duas aconteceu enquanto elas acompanhavam a partida entre Brasil e Escócia. Ao perceberem que estavam sendo gravadas, elas sorriram.

to mt mal com esse video mds nanda costa vc nao tinha esse direito pic.twitter.com/Pd5kohQOfQ — ma (@mavgfx) June 25, 2026

Os internautas reagiram ao vídeo. "Cada dia mais assumidas", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, que casal bonito", elogiou outro. "Meu deus, a Nanda costa e a Emilie Rey assistindo ao jogo assim tem gente vivendo o meu sonho… Lindas, ai estou emocionada", disse uma terceira pessoa.