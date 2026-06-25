Lucas Leto debocha de famosos que apoiaram Rodrigo BrancoReprodução / Instagram

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Rio - O ator Lucas Leto usou o Instagram na noite desta quarta-feira (24) para comentar, de forma irônica, a repercussão da condenação por danos morais do empresário Rodrigo Branco por falas racistas contra Thelma Assis. O caso voltou a circular nas redes sociais depois de celebridades demonstrarem apoio ao empresário, o que gerou críticas de parte do público.

No vídeo publicado, Lucas encena diferentes reações de pessoas ao suposto pedido de desculpas de Rodrigo Branco e faz comentários satíricos sobre o comportamento de apoiadores. “‘Eu fui condenado por racismo, mas eu tô aqui pra aprender’. ‘Guerreiro’. ‘Ele admitiu, gente’. ‘Sinta-se abraçado’”, diz o ator na gravação.

Na legenda, ele escreveu: “Rodrigo, o branco”, em referência ao caso que envolve a condenação do empresário.

Nos comentários, internautas reagiram ao conteúdo. “Admitiu o inadmissível. Parabéns pelo vídeo”, comentou outro. “Fala mesmo, Luquinhas!”, disse um terceiro. “Será que podemos condenar todos que aplaudiram também?”, questionou mais um usuário.
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