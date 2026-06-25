Lucas Leto debocha de famosos que apoiaram Rodrigo BrancoReprodução / Instagram
No vídeo publicado, Lucas encena diferentes reações de pessoas ao suposto pedido de desculpas de Rodrigo Branco e faz comentários satíricos sobre o comportamento de apoiadores. “‘Eu fui condenado por racismo, mas eu tô aqui pra aprender’. ‘Guerreiro’. ‘Ele admitiu, gente’. ‘Sinta-se abraçado’”, diz o ator na gravação.
Na legenda, ele escreveu: “Rodrigo, o branco”, em referência ao caso que envolve a condenação do empresário.
Nos comentários, internautas reagiram ao conteúdo. “Admitiu o inadmissível. Parabéns pelo vídeo”, comentou outro. “Fala mesmo, Luquinhas!”, disse um terceiro. “Será que podemos condenar todos que aplaudiram também?”, questionou mais um usuário.
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