Rodrigo Branco é condenado por danos morais - Reprodução do Instagram

Rodrigo Branco é condenado por danos moraisReprodução do Instagram

Publicado 23/06/2026 08:49 | Atualizado 23/06/2026 08:58

Rio - Rodrigo Branco se manifestou, no Instagram, nesta segunda-feira (22), sobre sua condenação por danos morais depois de fazer comentários racistas contra a ex-BBB e apresentadora Thelma Assis durante uma transmissão ao vivo em 2020. O empresário disse que espera que o caso sirva de exemplo, contou que optou por não recorrer da decisão e revelou que já pagou o valor estipulado pela Justiça de R$ 76.061,07.

"Eu quero, primeiro de tudo, que esse episódio sirva de exemplo na luta contra o racismo. É um vídeo de pedido de desculpas... Há seis anos eu cometi o maior erro da minha vida. Participei de uma live, onde fiz comentários ofensivos, racistas, agressivos. E depois da justiça analisar, me condenou por danos morais. No momento que soube da condenação, falei para o meu advogado que não queria recorrer. Hoje eu efetuei o pagamento de R$ 76.061,07", afirmou.

"Entendo que assumir a responsabilidade é parte do aprendizado. Estou pagando pelo que fiz, e faço isso de cabeça erguida. Ao mesmo tempo que esse momento, para mim, foi extremamente difícil, marca o fechamento de um ciclo da minha vida. Foram seis anos de aprendizado, reflexão, muitas conversas difíceis, profundas e mudanças de como vejo as coisas. Foi um período de aprendizado e continuo aprendendo", acrescentou.

Na sequência, Rodrigo comentou que sabe que nem todas as pessoas vão acreditar em seu arrependimento e no pedido de desculpas depois da condenação. "A verdade é que durante esses seis anos, a minha vida sempre continuou sendo pública", destacou. "Não desapareci, nunca tentei fugir das consequências".

O empresário disse que o episódio também lhe fez aprender muito sobre amizade. Ele destacou que os amigos contribuíram para seu processo de transformação. "Nenhum deles que vocês conhecem passou a mão na minha cabeça, disse que eu estava certo. Muito pelo contrário". Por fim, Rodrigo voltou a pedir desculpas às pessoas que ofendeu: Thelma Assis, Maju Coutinho e Ju de Paulla, que estava com ele na live.







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Apoio dos famosos

Vários famosos demonstraram apoio a Rodrigo por meio dos comentários. "Ro, achei de muita coragem e valia o que você fez. Errei muito, e estamos aqui pra aprender e tentar errar menos. É que essa pauta dói muito e, nós brancos, nunca vamos entender essa dor. Espero de coração que você, eu e o planeta mude. Não dá mais para errar nesse assunto. Beijos no seu coração", disse Xuxa.

"Reconhecer uma falha exige humildade, e transformar esse aprendizado em uma mensagem de respeito ao próximo demonstra maturidade. Nunca vamos saber a real dimensão da dor que foi causada, porque somente quem a sentiu conhece o peso que ela carrega. Parabéns pela coragem de se posicionar com humildade. Que essa experiência sirva de reflexão para todos nós sobre a importância do respeito e da dignidade de cada pessoa", afirmou Simone Mendes.

"Pessoas não são descartáveis…A gente erra, aprende, se responsabiliza pelos nossos erros e faz diferente. Te amo e amo acompanhar sua evolução", declarou Deborah Secco. "Parabéns pelo aprendizado, querido.

Sigamos todos aprendendo", disparou Fabiana Karla. "Não te conhecia na época do ocorrido, mas esse é o Rodrigo que eu conheci e admiro. Não acredito em desculpas, acredito em mudança de comportamento", comentou Lívia Andrade.

"Sou das que te falou que errou. E acredito que agora você está pronto pra vir para essa luta antirracista. Não é fácil. Meu filho segue sendo um dos dois pretos que estudam na escola . Diariamente vemos no noticiário casos e mais casos racistas. E somos nós, brancos e brancas, que temos que ir à luta por eles. Bem-vindo", publicou Astrid Fontenelle.

Alguns internautas criticaram o apoio dos famosos a Rodrigo. "É inacreditável que não tinha quase nenhum famoso no post da Thelma, enquanto do acusado de racismo está cheio deles", apontou um usuário do X, antigo Twitter. "Os comentários nesse post tratando ele como vítima, e quase nenhum apoio à vítima real. Surreal", lamentou outro. "O pacto da branquitude é nojento", disparou uma terceira pessoa.

Thelma celebra decisão

No último dia 15, Thelma desabafou sobre a decisão favorável, no Instagram, após o longo período em que aguardou uma definição do caso. a campeã do reality da TV Globo destacou a responsabilidade da sociedade em não deixar casos de racismo passarem despercebidos e abordou o impacto emocional das falas discriminatórias. A médica contou, ainda, que pretende usar o valor da indenização para ajudar projetos sociais voltado ao combate do racismo.

"Se o condenado honrar com o pagamento, além de arcar com os custos do processo, a verba será destinada a uma instituição de combate ao racismo. Dessa forma, darei um desfecho condizente com o que realmente me fez chegar até aqui como pessoa e como profissional: a educação, o respeito e a esperança em uma sociedade verdadeiramente antirracista", concluiu.