Ex-casal, Bianca Andrade e Fred Bruno curtem Miami com o filho, CrisReprodução/Instagram
Nos vídeos publicados nas redes sociais, o ex-casal apareceu em clima descontraído ao lado do filho. Bianca e Fred mantêm uma relação amigável desde o fim do relacionamento, anunciado em 2022, e costumam se reunir em ocasiões especiais para acompanhar o crescimento de Cris.
Fred está em Miami por conta da cobertura da Copa do Mundo e acompanhará o confronto entre Brasil e Escócia, marcado para quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium. No Instagram, Fred destacou a importância da família ao compartilhar imagens ao lado de Bianca e do filho. “Família Andrade Carneiro. A razão de tudo está aqui”, declarou.
Enquanto Cris passava a noite com o pai, Bianca também aproveitou para sair com amigos na cidade americana. “Guduguinho foi dormir com o pai. Vale night da mamãe”, escreveu a influenciadora em seus Stories.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.