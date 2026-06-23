Bruna Biancardi - Reprodução de vídeo

Bruna BiancardiReprodução de vídeo

Publicado 23/06/2026 07:11

Rio - Além da terceira gravidez, Bruna Biancardi abriu o jogo e fez revelações íntimas sobre o casamento com Neymar, em entrevista à Karla Cimed, no quadro "Elas que jogam", de seu canal no YouTube. Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora contou que ela e o jogador da Seleção são cabeças-duras e que já dormiram separados após desentendimentos.

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"A gente é meio cabeça-dura... A gente fica alguns dias meio mal, dorme brigado. A gente já combinou de não dormir brigado, mas a gente dorme. Para mim é para resolver na hora, mas as vezes é bom dar uma abaixada na adrenalina. Eu prefiro ter um tempo do que ser impulsiva", afirmou Bruna.

Ela disse que os dois se conheceram por meio de um amigo em comum. E foi Neymar quem pediu Bruna em namoro. "Demorou, tá. A gente ficava naquele vai e volta". A influenciadora contou que no chá de bebê de uma amiga, chegou a dizer para o jogador que não queria mais ficar com ele. "Foi um choque. Eu estava decidida mesmo. Estava perto do meu aniversário, ele disse para eu ir para Paris... Cheguei lá, ele fez uma surpresa, estava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado... Levou todo mundo sem eu saber... No meio do churrasco, ele me pediu em namoro".

Ela também mencionou os desafios que o casal enfrenta por viver sob os holofotes. "É complicado, mas a gente tenta ser o apoio lá em casa. Fora a vida, a carreira profissional estar esse turbilhão, a gente tenta ser a paz em casa pra ele poder chegar e falar 'Estou aqui, dentro de casa, protegido'. Porque qualquer coisinha que envolva a gente é muito grande. Se eu vou com uma camiseta básica, shorts e chinelo, vão acabar comigo. Se eu me arrumo pra ir, também acabam comigo. Então, sempre vão falar alguma coisa. Isso é para look ou pra qualquer coisa que aconteça na nossa vida".

Bruna entregou, ainda, se Neymar tem superstições para os dias de jogos. "Ele leva as coisinhas dele sempre pro jogo: a Bíblia com as fotos dos filhos, a nossa foto, a faixinha dele...".



Em outro momento, Bruna destacou que não depende financeiramente do marido. "As pessoas acham que a gente não trabalha, né? Que fica em casa, sendo esposa troféu. Falo: 'Gente, calma aí que eu tenho meus trabalhos, eu pago minha equipe, eu tenho salários para pagar, eu ganho o meu dinheiro, eu pago minhas coisas'".

Bruna e Neymar esperam a terceira filha. Eles já são papais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.

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