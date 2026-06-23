Astrid Fontenelle se desculpou por comentário em publicação de Rodrigo Branco - Reprodução/Instagram

Astrid Fontenelle se desculpou por comentário em publicação de Rodrigo BrancoReprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 19:14 | Atualizado 23/06/2026 19:17

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"A discussão do momento, que me envolve, é sobre um crime racial que depois de seis anos, muito tempo, a Thelminha ganhou. E aí, o racista em questão fez um post lá....primeiro me ligou, me encheu o saco. Falei que não tinha nada que fazer pronunciamento", iniciou ela.

Ela admitiu que não deveria ter apoiado o empresário. "Errei e no seguinte aspecto: eu falei: 'errou, mas cometeu um crime'. E isso precisa ser martelado. E chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude. O Gabriel estava aqui falando: 'eu falei'", disse Astrid.

A apresentadora chegou a conversar com Rodrigo Branco para que ele arcasse com as consequências da fala contra a campeã do reality show da TV Globo. "Eu falei pro cara: 'para de palhaçada, você cometeu um crime, ponto final, paga, paga o que deve na Justiça'. E as outras coisas vão ser impostas pela vida, perda de trabalho, de amizade que ele lamenta. Enfim, tem muita coisa perder, porque se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo", concluiu.

Gabriel Fontenelle deixou um comentário no vídeo da mãe e revelou que pediu para que Astrid apagasse a mensagem deixada para o empresário. "Fiz a minha parte com ela e peço façam com os outros artistas! Façam com que eles entendam que: não existe a palavra 'erro' quando se trata de crime; não existe 'parabéns pela coragem de se posicionar com humildade', já que não se dá parabéns por um tal erro, quiça racista, quiça covarde e fruto de uma arrogância.", afirmou.