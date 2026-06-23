Astrid Fontenelle se desculpou por comentário em publicação de Rodrigo BrancoReprodução/Instagram

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Rio - Astrid Fontenelle gravou um vídeo para voltar atrás no apoio a Rodrigo Branco, condenado por danos morais após falas racistas contra a ex-BBB Thelma Assis em 2020. Nesta terça-feira (23), a apresentadora contou que foi alertada pelo filho, Gabriel, que a atitude do empresário não era um simples "erro" como mencionado por ela em comentário nas redes sociais
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Astrid Fontenelle foi alertada pelo filho, Gabriel, sobre apoio a Rodrigo Branco - Reprodução/Instagram
Thelma Assis teve decisão favorável em processo de racismo - Reprodução/Instagram
Astrid Fontenelle se desculpou por comentário em publicação de Rodrigo Branco - Reprodução/Instagram
Rodrigo Branco é condenado por danos morais por falas racistas contra Thelminha - Reprodução/Instagram
"A discussão do momento, que me envolve, é sobre um crime racial que depois de seis anos, muito tempo, a Thelminha ganhou. E aí, o racista em questão fez um post lá....primeiro me ligou, me encheu o saco. Falei que não tinha nada que fazer pronunciamento", iniciou ela. 
Ela admitiu que não deveria ter apoiado o empresário. "Errei e no seguinte aspecto: eu falei: 'errou, mas cometeu um crime'. E isso precisa ser martelado. E chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude. O Gabriel estava aqui falando: 'eu falei'", disse Astrid. 
A apresentadora chegou a conversar com Rodrigo Branco para que ele arcasse com as consequências da fala contra a campeã do reality show da TV Globo. "Eu falei pro cara: 'para de palhaçada, você cometeu um crime, ponto final, paga, paga o que deve na Justiça'. E as outras coisas vão ser impostas pela vida, perda de trabalho, de amizade que ele lamenta. Enfim, tem muita coisa perder, porque se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo", concluiu. 
Gabriel Fontenelle deixou um comentário no vídeo da mãe e revelou que pediu para que Astrid apagasse a mensagem deixada para o empresário. "Fiz a minha parte com ela e peço façam com os outros artistas! Façam com que eles entendam que: não existe a palavra 'erro' quando se trata de crime; não existe 'parabéns pela coragem de se posicionar com humildade', já que não se dá parabéns por um tal erro, quiça racista, quiça covarde e fruto de uma arrogância.", afirmou. 