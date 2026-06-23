Lucio Mauro Filho recordou conselho que recebeu do pai, Lucio Mauro Reprodução/Instagram

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Rio - Lucio Mauro Filho revelou um conselho que recebeu do pai, Lúcio Mauro (1927 - 2019), em umas das brincadeiras que o humorista fazia com o herdeiro na infância. Ao lado de Bruno Mazzeo, o ator participou do podcast "Nepograma", comandado por Luisa Perisse,
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Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo participaram do 'Nepograma' - Divulgação/Vitor Reis e João Reis
Lucio Mauro Filho recordou conselho que recebeu do pai, Lucio Mauro - Reprodução/Instagram
Bruno Mazzeo como Professor Raimundo, papel criado pelo pai do ator, Chico Anysio - João Cotta / Globo / Divulgação
"Meu filho, a pior coisa que pode existir é uma criança prodígio", contou o ator. Ele também recordou uma participação surpresa que fez aos 8 anos no programa "Balança Mas Não Cai", em que o pai vivia o icônico Fernandinho. Na ocasião, ele levou uma bronca de Lúcio Mauro. 
"Nunca tinha visto meu pai falar daquele jeito. Ele era conhecido como Diretor Amor", disse ele. A explicação viria cerca de 15 anos depois, quando um cinegrafista revelou que havia uma armação na cena. "Foi armado por ele para você baixar a bola", confirmou o humorista ao ser questionado pelo filho.
Outro convidado do episódio, Bruno Mazzeo falou sobre o processo de interpretar o pai, Chico Anysio (1931 - 2012), na "Escolinha do Professor Raimundo". "Todo mundo acha que é uma grande emoção, mas não tem emoção nenhuma. Você está trabalhando! Bota a peruca e muito texto, não dá tempo", explicou. 
A ideia de colocar os filhos nos papéis não foi recebida de braços abertos por ele. "Vão bater para sangrar, vão acabar com a gente", contou Lúcio Mauro sobre a resistência do colega antes do projeto ganhar vida.