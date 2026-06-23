Léo Santana e Lore Improta mostram ensaio newborn de Levi e emocionam fãs - Reprodução Instagram

Léo Santana e Lore Improta mostram ensaio newborn de Levi e emocionam fãsReprodução Instagram

Publicado 23/06/2026 20:57

Rio - Léo Santana e Lore Improta derreteram os corações dos seguidores nesta terça-feira (23) ao divulgarem o ensaio newborn do filho caçula, Levi. As fotos profissionais também contaram com a participação da primogênita do casal, Liz, de 4 anos.

fotogaleria

Nos registros, a família aparece reunida em um ambiente aconchegante, com decoração minimalista e tons neutros. Levi surge tranquilo nos braços dos pais, enquanto Liz participa das imagens ao lado do irmão mais novo.Para a sessão de fotos, todos apostaram em roupas confortáveis, com peças em tecidos leves e uma paleta inspirada nas cores do outono.Ao compartilhar o álbum nas redes sociais, Lore falou sobre a felicidade de viver esse novo momento em família. "Minha família, minha base, meu tudo. Levi chegou para deixar nossos dias ainda mais cheios de amor. Olho para essas fotos e só consigo agradecer por tudo que estamos vivendo", escreveu a dançarina.Léo Santana também fez uma declaração ao publicar os cliques. De forma breve, o cantor resumiu o sentimento ao falar da esposa e dos filhos. "Tudo por vocês! Sou trilhardário!", afirmou.A publicação rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários de admiradores do casal. Entre as mensagens, seguidores destacaram a beleza da família e a semelhança entre as crianças."Que família linda!", comentou uma internauta. "Apaixonada nessas fotos. Deus abençoe ainda mais", escreveu outra. Já uma terceira observou: "Liz é a cara do Léo e Levi parece muito com a irmã".