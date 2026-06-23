Diogo Nogueira agradeceu apoio dos fãs após cancelar shows - Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira agradeceu apoio dos fãs após cancelar showsReprodução/Instagram

Publicado 23/06/2026 20:18

Rio - Diogo Nogueira fez uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (23), para agradecer o carinho dos fãs após comunicar o adiamento de show devido um problema de saúde . O cantor foi diagnosticado com quadro de disfonia intensa causado por infecção nas vias aéreas.

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"Minha gente, quero agradecer de coração por todo o carinho e pelas orações que venho recebendo desde ontem! Usarei esse tempo pra cuidar da minha saúde. Não é fácil ficar longe do que mais amo, que é estar no palco com vocês, mas às vezes o corpo pede atenção e a gente precisa respeitar", escreveu na legenda.

O artista de 44 anos ficará longe dos palcos por um tempo para cuidar da saúde. "Por recomendação médica vou precisar fazer repouso e focar na minha recuperação. Enquanto isso, minha equipe segue por aqui e eu continuo acompanhando todas as mensagens e comentários de vocês! Já já eu volto."