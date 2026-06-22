Diogo Nogueira adiou show de turnê devido problema de saúde - Priscila Prade / Divulgação

Diogo Nogueira adiou show de turnê devido problema de saúde Priscila Prade / Divulgação

Publicado 22/06/2026 19:38

Rio - Diogo Nogueira, de 45 anos, anunciou o adiamento de apresentação da turnê "Infinito Samba" devido quadro de disfonia intensa causado por infecção nas vias aéreas. Nesta segunda-feira (22), o cantor emitiu comunicado informando que o show em Recife que aconteceria no dia 27 de junho foi remarcado para agosto.

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"Em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica, o cantor Diogo Nogueira precisará reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba em Recife (PE), prevista para o dia 27 de junho. A nova data será no dia 28/08, no Teatro Guararapes", disse em nota.

O artista lamentou o problema de saúde e prometeu atualizar os seguidores. "Meu coração está apertado aqui de soltar esse comunicado. Espero em breve voltar com novas e boas notícias", escreveu na legenda.