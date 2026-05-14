Diogo Nogueira apareceu nas redes sociais após receber alta - Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira apareceu nas redes sociais após receber alta Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2026 22:45

Rio - Diogo Nogueira recebeu alta nesta quinta-feira (14) após ser internado para tratamento do quadro de laringite bacteriana grave . O cantor de 45 anos surgiu em vídeo nas redes sociais para contar novos detalhes do estado de saúde e dos próximos passos da recuperação.

fotogaleria

"Passando aqui para dar notícia pra vocês sobre a minha laringite. Eu precisei me internar para poder cuidar, para minha voz voltar da forma como ela é. Eu peguei esse vírus, que acabou prejudicando minha corda vocal. Como vocês podem ver, minha voz tá bem melhor, mas ainda tem o processo de recuperação", relatou.

Por conta disso, Diogo vai continuar afastado das apresentações musicais. "Vou ficar agora 20 dias, vou viajar para descansar, para cuidar da mente, do corpo, da alma e da voz. Quero agradecer a todas as pessoas que me desejaram saúde, me desejaram a recuperação mais plena e mais rápida possível. Hoje eu tô em casa, acabei de chegar, e tô passando aqui para agradecer a todos e dizer que tá tudo bem", disse ele.