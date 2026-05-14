Leonardo e o filho, João Guilherme - Reprodução / Instagram

Leonardo e o filho, João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 17:55

Rio - O cantor Leonardo entrou na brincadeira do filho, João Guilherme, durante uma entrevista descontraída sobre o filme O Rei da Internet, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (14). Pai e filho participaram de um bate-papo divertido após a pré-estreia do longa em Goiânia, marcada pela presença da família do ator.



Na conversa, João Guilherme questionou o sertanejo sobre temas presentes no filme, que traz cenas de nudez parcial, violência, consumo de drogas e encenações de sexo. Logo no início, o ator perguntou se Leonardo toparia gravar uma cena de nudez caso fosse ator.



“Tranquilo? Como que é?”, questionou João. Sem fugir da resposta, Leonardo comentou: “Não, tranquilo não, né? Mas assim, como profissional…”.



O filho então provocou o pai em tom de brincadeira: “Vergonha você não tem”. Na sequência, o cantor explicou como encararia a situação. “Vergonha tenho, mas demorou, né? Mas eu gravaria, assim, com um pouco de vergonha. É porque não tem só a gente... é muita gente onde você vê”, afirmou.



Durante a entrevista, João também perguntou qual sistema o pai escolheria hackear caso tivesse os poderes do protagonista do filme. Leonardo respondeu de forma direta: “Eu faria o mesmo que ele fazia: hackeava os bancos. Eu acho que eu mais entrava nos bancos mesmo, porque o banco ganha muito.”



O sertanejo ainda contou que não costuma usar redes sociais e disse que a experiência na pré-estreia ajudou a entender melhor o universo digital. “Cara, você sabe que eu não sou muito bom da cabeça... hoje vendo a première do filme, eu pude entender mais um pouco da internet, que eu sou muito ruim, eu só tenho WhatsApp, não tenho mais nada”, declarou.



No fim do bate-papo, João Guilherme perguntou qual comunidade Leonardo criaria no antigo Orkut. Sem pensar muito, o cantor respondeu: “Bora tomar uma”. Animado, ele ainda cantou um trecho da música: “Bora tomar uma, bora, bora tomar uma…”, o que arrancou risadas do filho.

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