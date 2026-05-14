Marcos Oliveira deixa CTI após cirurgia e apresenta melhora - Reprodução / Instagram

Marcos Oliveira deixa CTI após cirurgia e apresenta melhora Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 14:30 | Atualizado 14/05/2026 14:33

Rio - Nesta quinta-feira (14), o ator Marcos Oliveira, de 70 anos, deixou o CTI e foi transferido para um quarto do Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte do Rio, após passar por uma cirurgia de hérnia na manhã da quarta-feira (13)

Conhecido pelo personagem Beiçola, da série A Grande Família, o artista segue internado em observação médica e recebe o apoio de amigos próximos durante a recuperação.

Rose Scalco, atriz e advogada que acompanha Marcos no hospital, atualizou o estado de saúde do ator nas redes sociais e tranquilizou os fãs. “Atualizando o estado de saúde do nosso ele está bem no quarto e animado como sempre, agradecendo o carinho de todos. Daqui a pouco ele já vai postar um vídeo para vocês claro que, improvisado e daqui mesmo e para o acolhimento de vocês. Tudo certo!”, escreveu.

Esta não é a primeira vez que Marcos enfrenta problemas de saúde nos últimos anos. Em 2022, o ator passou por uma cirurgia urológica para tratar uma fístula uretral no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Depois do procedimento, ele passou a utilizar uma bolsa de colostomia, ligada ao abdômen por uma abertura responsável pela eliminação das fezes. A troca do dispositivo acontece, em média, a cada três ou quatro dias.