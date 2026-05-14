Ana Paula Renault e Tia Milena - Reprodução / Instagram

Ana Paula Renault e Tia MilenaReprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 13:21

Rio - Tia Milena movimentou as redes sociais ao falar sobre a relação com Ana Paula e admitir que chegou a ficar confusa com os próprios sentimentos após deixar o "BBB 26". A sequência de publicações foi feita durante a madrugada desta quinta-feira (14), no X. Embora os textos mais longos tenham sido apagados depois, prints dos tweets continuam circulando entre fãs do reality.

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No post que mais repercutiu, Milena tentou explicar a proximidade com a campeã da edição e negou qualquer envolvimento amoroso. “Sim gente somos amigas nada tem duplo sentido real (...) quem nunca ficou confuso com um amigo? Quando saí do BBB fiquei muito confusa sobre meu sentimento com a Ana mas foi por consumir muitos edits aí comecei a acreditar”, escreveu. Em seguida, afirmou que conversou com Ana Paula e entendeu que o vínculo entre as duas era apenas amizade. “Amo e tenho ciúme mas sem segundas intenções”, completou.Depois da repercussão, a ex-BBB voltou ao assunto para esclarecer a declaração. “Confundi sentimentos!!! não me apaixonei, que fique claro”, publicou. Segundo ela, a confusão aconteceu apenas fora da casa, influenciada pelos vídeos e montagens feitos por fãs nas redes sociais. “Dentro da casa jamais fiquei confusa tá!!! Aqui fora com os edits sim”, reforçou.Milena ainda afirmou não enxergar problema em falar sobre o tema publicamente. “Os edits [montagens] bagunçaram minha cabeça naquele momento mas depois pensei e vi que não tinha nada haver era uma admiração e uma amizade verdadeira e pura”, escreveu em outra postagem.As declarações dividiram opiniões nas redes. Parte dos internautas encarou o relato como um desabafo sincero sobre uma confusão passageira. “Ela fala as coisas na maior inocência”, comentou uma usuária. Outros reagiram com ironia e brincadeiras sobre a relação entre as duas ex-participantes.O assunto ganhou novo fôlego quando começou a circular um vídeo do reality em que Ana Paula aparece em clima de proximidade com Gabi Panquequinha. Em uma publicação, uma usuária insinuou que Gabi teria interesse na campeã do programa. Milena respondeu diretamente: “Vamos parar com a palhaçada”.A reação chamou a atenção de Gabi Panquequinha, que entrou na conversa com um simples “uai tia milena”. O print da troca rapidamente viralizou entre perfis de fãs e alimentou ainda mais os comentários sobre o elenco do BBB 26 fora da casa.