Rico Melquiades - Reprodução / Instagram

Rico Melquiades Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2026 11:21

Rio - Um debate sobre obesidade e emagrecimento no "SuperPop" acabou virando bate-boca depois que Rico Melquíades afirmou, ao vivo, que “ser gordo não é bonito”. A fala gerou reação imediata de Cariúcha, da modelo plus size Maiara Russi e do jornalista Jorge Bemtes, que classificaram o comentário como gordofóbico.

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O assunto começou quando o programa reuniu convidados para falar sobre dificuldade para emagrecer, procedimentos estéticos e uso de medicamentos para perda de peso. Jorge Bemtes contou que emagreceu 80 quilos sem cirurgia bariátrica e explicou que passou por uma mudança de estilo de vida. “Hoje eu faço uso de medicação, porque obesidade é uma doença que não tem cura”, disse. Antes, ele havia lembrado que chegou a pesar 154 quilos.Na sequência, Maiara Russi relatou ter perdido 40 quilos em um ano com o uso das chamadas canetas, mas fez uma ressalva sobre a banalização desse tipo de recurso. “As pessoas banalizam demais o uso dessas canetas”, afirmou. “Pessoas que, para entrar num vestido, fazem loucura para emagrecer.”Foi nesse momento que Rico entrou na conversa e disse que ele mesmo, mesmo magro, já usou o medicamento para “desinchar”. Depois, ao discutir o tema com os outros convidados, disse : “Ser gordo não é bonito.” A frase provocou reação imediata no estúdio. “Como assim, Rico?!”, respondeu Cariúcha.Rico insistiu e aprofundou o comentário. “Quem é gordo nunca quer ser gordo, quer ser magro. É a pura realidade”, afirmou. Em seguida, voltou a dizer que estaria apenas verbalizando o que outras pessoas pensam e não falam. “Eu só estou falando a verdade, Cariúcha”, disse. “É o que todo mundo pensa, gente. Ninguém gosta de ser gordo.”A resposta veio de Jorge Bemtes, que tentou deslocar a discussão da estética para a saúde e para a forma como a obesidade é tratada publicamente. “A pessoa com obesidade, ela não tem culpa de ter obesidade”, disse. Segundo ele, a doença não tem cura, mas controle, e o tratamento passa por acompanhamento contínuo. Quando Rico repetiu a avaliação sobre beleza, Jorge rebateu de forma mais direta: “A fala do Rico é uma fala gordofóbica.”Maiara também reagiu. Disse que sua decisão de emagrecer não tinha relação com padrão de beleza, mas com bem-estar físico. “A minha questão aqui é saúde. Não tem nada fisicamente falando”, afirmou. Depois, ligou esse tipo de fala ao efeito que pode produzir em quem convive com obesidade. “São pessoas que têm falas como essa que desencadeiam crises de ansiedade e mais compulsão alimentar em pessoas que são obesas.”Cariúcha tentou conduzir a discussão para a pressão estética imposta pela sociedade. “Vocês não acham que isso é o padrão que a sociedade impôs pra gente? Que ser bonita é ser padrão, magra?”, perguntou. Rico, porém, manteve a mesma linha. “Me desculpem as gordinhas, mas ser gordo não é bonito. Todo mundo quer ser magro”, respondeu, lembrando que a própria apresentadora já fez vários procedimentos estéticos.A discussão escalou de vez quando Rico passou a direcionar as falas à aparência de quem estava no estúdio. Ao provocar Maiara, disse: “Mas estou magro e você não cabe na cadeira.” A modelo rebateu na mesma linha: “Você faz 30 mil procedimentos estéticos e continua feio.” Rico então devolveu: “Continuo feio, mas caibo na cadeira.” O tom da conversa subiu a ponto de Cariúcha interromper o embate para tentar retomar o programa.O programa ainda trouxe Gustavo Mendes para o debate. O ator contou que também enfrentou ganho de peso ligado à depressão e à compulsão alimentar e defendeu a necessidade de mudar a cabeça, não só o corpo. “Eu não tinha associado quando eu fiquei muito gordo a uma depressão, à compulsão”, disse. Logo depois, Cariúcha aproveitou para falar da importância da terapia e admitiu que vem fazendo acompanhamento psicológico.