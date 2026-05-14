Belo durante o ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo

Belo durante o ’Mais Você’Reprodução de vídeo

Publicado 14/05/2026 09:03

Rio - Intérprete de Misael em "Três Graças", Belo abriu o jogo sobre o relacionamento com a empresária Rayane Figliuzzi e comentou que os dois já moram juntos. Apaixonado, o cantor também não poupou elogios à amada e destacou o lado compreensivo dela.

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"Dois anos que nós já estamos juntos. Ela é muito maravilhosa. Ela tem um filhinho também. A gente já mora junto, né? Estamos há algum tempo juntos", contou ele durante o "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (13).

"Ela é muito compreensiva com o meu trabalho, que é difícil. Essa vida nossa de noite, de madrugada, é uma coisa muito complicada. Faço isso há tantos anos, muito antes de ela estar aí, eu já trabalhava dessa forma. Ela é muito compreensiva, muito amorosa em todos os sentidos. Eu estou muito feliz, estou bem. Coração bom. Estou correspondendo também", completou.



Ele, então, celebrou a fase pessoal tranquila. "Com certeza a gente tem que estar bem pra gente entregar também. E eu sou muito de verdade, né? O meu público sente muito, sempre quando eu entro no palco. Até admiro os artistas que conseguem deixar os seus problemas pra fora do palco, deixar suas sensações, as suas emoções e viver ali, né? O Misael é uma coisa, o Belo é outra coisa".