Publicidade
Elenco se reúne na festa de lançamento de 'Quem Ama Cuida'
Novela substituirá 'Três Graças' no horário nobre da TV Globo
Rio - O elenco de "Quem Ama Cuida" marcou presença na festa de lançamento da novela que aconteceu na noite desta quinta-feira (14) em São Paulo. A trama estreia na próxima segunda-feira (18) na faixa das 21h da TV Globo, substituindo "Três Graças".
Entre os atores que prestigiaram o evento estavam Leticia Colin, Belize Pombal, Dan Stulbach, Agatha Moreira, Tatá Werneck, Deborah Evelyn, Chay Suede, Rosi Campos, Allan Souza Lima, Isabel Teixeira e Jeniffer Nascimento. João Vitor Silva chegou acompanhado da namorada, a cantora Iza.
Os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto posaram juntos para os fotógrafos que estavam na festa. A diretora Amora Mautner também participou do evento.
Celebridades
Elenco se reúne na festa de lançamento de 'Quem Ama Cuida'
Novela substituirá 'Três Graças' no horário nobre da TV Globo
Celebridades
Brunna Gonçalves e Ludmilla celebram 1 ano da filha: 'Maior presente'
Dançarina mostrou surpresa preparada junto com a mulher nesta quinta-feira (14)
Celebridades
Mariana Rios fala sobre dificuldades no pós-parto do primeiro filho
Atriz relatou dores para amamentar Palo, fruto da relação com Juca Diniz
Celebridades
Fabio Porchat ironiza votação para título de 'persona non grata': 'Enche meu peito de orgulho'
Aprovada na CCJ, proposta vai para o plenário da Alerj
Celebridades
Leonardo surpreende João Guilherme ao revelar se faria cena de nudez em filme
Pai e filho se divertiram ao comentar sobre 'O Rei da Internet', nova trama de João Guilherme
Celebridades
Carol Lekker desmente boato de affair com Luiz Mesquita
Miss bumbum e o lutador fizeram parte do reality 'A Fazenda 17'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.