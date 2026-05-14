Elenco se reúne na festa de lançamento de 'Quem Ama Cuida'

Rio - O elenco de "Quem Ama Cuida" marcou presença na festa de lançamento da novela que aconteceu na noite desta quinta-feira (14) em São Paulo. A trama estreia na próxima segunda-feira (18) na faixa das 21h da TV Globo, substituindo "Três Graças".

Entre os atores que prestigiaram o evento estavam Leticia Colin, Belize Pombal, Dan Stulbach, Agatha Moreira, Tatá Werneck, Deborah Evelyn, Chay Suede, Rosi Campos, Allan Souza Lima, Isabel Teixeira e Jeniffer Nascimento. João Vitor Silva chegou acompanhado da namorada, a cantora Iza.

Os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto posaram juntos para os fotógrafos que estavam na festa. A diretora Amora Mautner também participou do evento.

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