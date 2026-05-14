Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Elenco se reúne na festa de lançamento de 'Quem Ama Cuida'
Celebridades

Elenco se reúne na festa de lançamento de 'Quem Ama Cuida'

Novela substituirá 'Três Graças' no horário nobre da TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Leticia Colin
Isabel Teixeira
Chay Suede
Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Agatha Moreira
Belize Pombal
Dan Stulbach
Amora Mautner
Deborah Evelyn
Rosi Campos
Allan Souza Lima
Jeniffer Nascimento
Iza e João Vitor Silva
Tatá Werneck
Publicidade
Rio - O elenco de "Quem Ama Cuida" marcou presença na festa de lançamento da novela que aconteceu na noite desta quinta-feira (14) em São Paulo. A trama estreia na próxima segunda-feira (18) na faixa das 21h da TV Globo, substituindo "Três Graças".
Entre os atores que prestigiaram o evento estavam Leticia Colin, Belize Pombal, Dan Stulbach, Agatha Moreira, Tatá Werneck, Deborah Evelyn, Chay Suede, Rosi Campos, Allan Souza Lima, Isabel Teixeira e Jeniffer Nascimento. João Vitor Silva chegou acompanhado da namorada, a cantora Iza. 
Os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto posaram juntos para os fotógrafos que estavam na festa. A diretora Amora Mautner também participou do evento. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]