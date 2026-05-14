Fabio Porchat falou sobre projeto que pode elegê-lo ’persona non grata’ - Reprodução/Instagram

Fabio Porchat falou sobre projeto que pode elegê-lo ’persona non grata’Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2026 17:55

Rio - Fabio Porchat debochou do projeto que pode torná-lo persona non grata no Estado . O humorista publicou um vídeo nesta quinta-feira (14) comentando a medida apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim (PL), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na terça-feira (13), e que recebeu votos a favor de Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL).

fotogaleria

"Olha, eu tenho mais de 20 anos de carreira, eu já ganhei prêmio, mas nunca pude imaginar que eu fosse conseguir chegar nesse lugar: deputado chateado comigo. É um negócio que enche o meu peito de orgulho. Estou até meio tremendo. Eu recebi voto de gente da família Poncio, uma família que tem uma trajetória linda no Rio de Janeiro. Eu falo isso e me dá um arrepio", ironizou.

Porchat criticou a escolha das pautas que são votadas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa. "Eu quero agradecer muita gente que me fez chegar até aqui. Ao Porta dos Fundos, ao meu pai, à minha mãe, mas especialmente a todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio, quem vai ser governador, podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades. Mas não, eles estão pensando em mim."

Ele ainda deu início a "campanha" para que a proposta seja aprovada definitivamente. "Eu também sei que esse é só o primeiro passo, que agora ainda vai para o plenário. Eu preciso de 41 votos. Fica aqui meu apelo: por favor, pensem com carinho, me deem essa chance. Eu prometo que vou fazer justiça, vou continuar fazendo os vídeos de comédia. Quero chegar onde nenhum comediante chegou", disse Fabio.