Virginia Fonseca aproveita dia de sol na EspanhaReprodução/Instagram
Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou registros tomando sol e celebrou o clima agradável da capital espanhola. “Aproveitando o solzin”, escreveu a influenciadora, ao mostrar que os termômetros marcavam 21°C, temperatura considerada amena para a primavera europeia.
Em outro momento, ela apareceu renovando o bronzeado e brincou com os seguidores: “Só queria torrar, sabe...”.
Além do cenário luxuoso, Virginia também chamou atenção ao exibir o corpo definido e as tatuagens durante o momento de descanso.
Mais cedo, a influenciadora já havia mostrado detalhes da rotina em Madri. O dia começou com café da manhã servido na cama, seguido de um treino rápido antes de aproveitar o restante da manhã ao ar livre.
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