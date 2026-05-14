Virginia Fonseca aproveita dia de sol na EspanhaReprodução/Instagram

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Rio – A influenciadora Virginia Fonseca aproveitou o clima ensolarado de Madri para relaxar nesta quinta-feira (14). Em publicações feitas nas redes sociais, ela surgiu de biquíni na área externa da mansão de Vinícius Júnior, com quem vive um relacionamento.
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Virgina Fonseca aparece de biquíni aproveitando sol de Madri em publicação - Reprodução/Instagram
Influenciadora compartilha momento na Espanha - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca aproveita dia de sol na Espanha - Reprodução/Instagram

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou registros tomando sol e celebrou o clima agradável da capital espanhola. “Aproveitando o solzin”, escreveu a influenciadora, ao mostrar que os termômetros marcavam 21°C, temperatura considerada amena para a primavera europeia.

Em outro momento, ela apareceu renovando o bronzeado e brincou com os seguidores: “Só queria torrar, sabe...”.

Além do cenário luxuoso, Virginia também chamou atenção ao exibir o corpo definido e as tatuagens durante o momento de descanso.

Mais cedo, a influenciadora já havia mostrado detalhes da rotina em Madri. O dia começou com café da manhã servido na cama, seguido de um treino rápido antes de aproveitar o restante da manhã ao ar livre.